Futebol na Europa se prepara para oitavas de final da Champions emocionantes

Apertem os cintos! O futebol europeu entra em sua fase decisiva com o início das oitavas de final da Liga dos Campeões, e com um estelar PSG-Real Madrid como atração principal.

Enquanto o inverno europeu vai se despedindo, a volta da Champions avança pela primavera, que verá o calor aumentar em Paris com uma 'final antecipada' entre o PSG e a equipe madrilenha, um duelo repleto de estrelas que se tornou ainda mais interessante por causa da situação de Kylian Mbappé, cortejado pelo Real Madrid a menos de cinco meses para o fim de seu contrato.

Mas o PSG-Real Madrid não é o único duelo de peso dessas oitavas de final: na quarta-feira, a Inter de Milão medirá forças com o Liverpool, campeão europeu em 2019, que sonha em conquistar uma nova 'Taça Orelhuda' sob a batuta de sua dupla de ataque finalista da Copa Africana de Nações, Mohamed Salah-Sadio Mané.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah... Todas as principais estrelas estarão nas oitavas da Champions, cujos jogos de ida serão disputados nesta semana e na próxima.

A única grande ausência é a do norueguês Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund, que não passou da fase de grupos, assim como o gigante Barcelona, que deverá se contentar com a Liga Europa.

Para o PSG, o sorteio realizado em meados de dezembro em condições caóticas -um erro levou a Uefa e improvisar uma nova cerimônia horas depois da primeira- foi cruel.

Diante do Real Madrid, o trio ofensivo da equipe, formado por Messi-Neymar-Mbappé, estará sob pressão por diversos motivos, como a lenta adaptação do argentino e a longa inatividade de Neymar, relacionado para o confronto após se recuperar de uma lesão no tornozelo.

O PSG não foi capaz de terminar na primeira colocação de seu grupo na primeira fase, mas segue focado no grande objetivo de seus donos catarianos: conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez na história do clube.

Do outro lado do campo, Benzema vive uma corrida contra o relógio para se recuperar dos problemas musculares na coxa e poder enfrentar Mbappé, seu companheiro de ataque na seleção francesa.

Já o zagueiro Sergio Ramos terá que esperar para rever os ex-companheiros de Real Madrid. O espanhol, com uma lesão na panturrilha, já foi descartado para o confronto desta terça.

A primeira rodada de disputa das oitavas de final da Champions também terá em ação o Manchester City, que viaja a Lisboa para encarar o Sporting.

Os comandados de Pep Guardiola, que dominam a Premier League, tentarão dar mais um passo rumo ao inédito título europeu, que escapou por pouco na temporada passada (derrota por 1-0 para o Chelsea na final).

O Chelsea, atual campeão, terá um duelo teoricamente mais acessível contra o Lille, atual campeão francês.

Assim como o Chelsea, o Bayern de Munique não pode reclamar da sorte no sorteio e terá pelo frente na quarta-feira o Salzburg austríaco, uma das surpresas da fase de grupos da Champions.

Será uma nova oportunidade para Robert Lewandowksi retomar a artilharia da competição. O atacante polonês já soma 9 gols em seis jogos nesta temporada, um a menos que o franco-marfinense Sébastian Haller.

O atacante do Ajax enfrentará o tradicional Benfica e tentará dar uma pouco de tranquilidade ao clube holandês, sacudido nos últimos dias pela saída do diretor esportivo Marc Overmars, que teria enviado "mensagens inapropriadas" para uma funcionária do clube.

Já os artilheiros Antoine Griezmann e Cristiano Ronaldo medirão forças em campo no duelo entre Atlético de Madri e Manchester United, duas equipes que vêm sofrendo nos campeonatos nacionais.

Já a tradicional Juventus, em plena reconstrução, é apontada como favorita para encarar o Villarreal.

