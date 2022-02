EUA não veem "sinal concreto de desescalada" na fronteira russo-ucraniana

Os Estados Unidos não viram nenhum "sinal concreto de redução" das tensões na fronteira russa com a Ucrânia, disse o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price nesta segunda-feira(14).

"É uma clara possibilidade, talvez mais real do que nunca, que a Rússia decida prosseguir com a ação militar, com novas forças russas continuando a chegar à fronteira ucraniana", disse Price a repórteres.

"Uma invasão, como dissemos, pode começar a qualquer momento", acrescentou.

