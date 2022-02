EUA: Departamento de Estado pede saída de americanos de Belarus

O Departamento de Estado americano atualizou nesta segunda-feira, 14, sua recomendação para cidadãos nacionais em Belarus, afirmando que aqueles que estão no país "devem partir imediatamente por meios comerciais ou privados. Na lista de países da autoridade, as viagens para a nação não são indicadas, e a aplicação arbitrária das leis, o risco de detenção e o "incomum" acúmulo militar russo ao longo da fronteira de Belarus com a Ucrânia são citados como motivação.

"Os cidadãos dos Estados Unidos localizados ou considerando viajar para a Belarus devem estar cientes de que a situação é imprevisível e há uma tensão elevada na região", afirma o Departamento de Estado. Em 12 de fevereiro de 2022, governo americano ordenou a saída da maioria dos funcionários contratados diretos dos EUA da Embaixada de Kiev devido à ameaça contínua de ação militar russa, lembra a autoridade, que afirma ainda que possível assédio direcionado especificamente a estrangeiros também pode ocorrer.

Os cidadãos americanos "são aconselhados a evitar manifestações públicas e reavaliar regularmente possíveis planos de partida em caso de emergência", segundo o Departamento de Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags