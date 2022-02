EUA/Blinken: estamos unidos com parceiros por soberania e integridade da Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou nesta segunda-feira, 14, por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba. De acordo com comunicado do Departamento de Estado, Blinken observou que os EUA e seus parceiros permanecem unidos no compromisso com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, incluindo sua estabilidade econômica e financeira. O secretário destacou ainda que, embora a prioridade imediata dos EUA seja apoiar os esforços para diminuir as tensões, qualquer nova agressão militar da Rússia contra a Ucrânia será recebida com uma resposta rápida, coordenada e contundente.

Tags