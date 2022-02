Comunicado do Business Wire :Prime Video

Fãs de Tolkien, da cultura pop e do futebol americano fizeram uma pausa durante o terceiro tempo do Super Bowl LVI no domingo, quando a Amazon os levou para uma esperada viagem de volta à Terra-Média.

O Prime Video lançou seu primeiro trailer oficial da sua mais nova série mais esperada de 2022, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder.

O comercial de 60 segundos ofereceu aos expectadores os primeiros relances audiovisuais da legendária Segunda Era de J.R.R. Tolkien, revelando uma nova lenda da Amazon Studios e dos showrunners J.D. Payne & Patrick McKay, que começará em 2 de setembro. Com uma seleção de personagens do elenco - como elfos, anões e orcs - e ambientes que abrangem Arda, o trailer leva os espectadores em uma jornada repleta de ação, maravilha e emoção no verdadeiro esplendor cinematográfico.

A estreia do trailer durante o Super Bowl LVI em 13 de fevereiro marca o mais recente momento decisivo do que indiscutivelmente será uma das maiores campanhas globais de marketing de 2022. No início deste ano, o Prime Video forjou o tratamento do título do programa em metal fundido, alimentando o apetite insaciável dos fãs da série e alcançando organicamente cerca de um bilhão de impressões no mundo inteiro nas primeiras 24 horas. Este marco na campanha foi rapidamente seguido pela revelação de 23 pôsteres sofisticadamente detalhados mostrando apenas as mãos das estrelas da série, gerando enormes discussões on-line sobre a identidade e históricos desses personagens.

A ansiosamente esperada O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder estreará exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios em diversos idiomas na sexta-feira, 2 de setembro, com novos episódios sendo lançados semanalmente.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder do Prime Video traz para as telas pela primeira vez as lendas heroicas da lendária Segunda Era da história da Terra-Média. Esse drama épico é ambientado milhares de anos antes dos eventos dos livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien, e levará os expectadores de volta a uma era onde grande poderes eram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, heróis improváveis foram desafiados, a esperança esteve por um fio, e um dos maiores vilões que já surgiram da escrita de Tolkien ameaçou cobrir o mundo todo em trevas. Começando em uma época de relativa paz, a série segue com personagens conhecidos e novos enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas mais sombrias das Montanhas Nebulosas, às florestas mágicas de Lindon, capital dos elfos, ao exuberante reino insular de Númenor, aos pontos mais extremos do mapa, esses reinos e personagens esculpirão legados que viverão muito além do seu final.

A série é liderada pelos produtores executivos e showrunners J.D. Payne e Patrick McKay. Juntam-se a eles os produtores executivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e os produtores Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip é o produto coprodutor executivo e responsável pela direção ao lado de J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

O drama de várias temporadas estreará exclusivamente no Prime Video em mais de 240 países e territórios em diversos idiomas na sexta-feira, 2 de setembro, com novos episódios sendo lançados semanalmente.

Os livros O Senhor dos Anéis foram traduzidos para mais de 38 idiomas e venderam mais de 150 milhões de exemplares.

