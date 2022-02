Comunicado do Business Wire :Mawi DNA Technologies

A Mawi DNA Technologies (Mawi), importante empresa dedicada à coleta de bioamostras, anuncia que recebeu as certificações para sistemas de gestão de qualidade ISO 9001:2015 e sistemas de gestão de qualidade de dispositivos médicos ISO 13485:2016. A Mawi desenvolveu e comercializou a tecnologia iSWAB, um inovador sistema para a coleta de bioamostras.

Essa norma de reconhecimento internacional atesta que a Mawi desenvolveu, mantém e aprimora continuamente seus processos de negócios. As certificações foram concedidas após a medição e a comparação do desempenho de negócios da empresa com os devidos padrões de qualidade. A certificação ISO ajuda a aumentar a credibilidade e a autoridade comerciais, além da eficiência geral da empresa.

"A certificação ISO reforça nossa estrutura de qualidade como empresa e fornecedora para nossos valiosos clientes", declarou Hanzel Lawas, gerente de sistemas de gestão de qualidade e operações da Mawi. Ele afirmou também que a Mawi comemora essas certificações por apoiarem muitos projetos relativos à COVID-19 com a manutenção de um fornecimento ininterrupto de tecnologias de coleta de amostras inovadoras e produzidas inteiramente nos Estados Unidos.

"Nossa empresa utilizou e vai seguir utilizando o padrão ISO em todos os processos, bem como na elaboração e no desenvolvimento de novos produtos", acrescentou Jerome David, vice-presidente de vendas e marketing da Mawi. "A certificação ISO assegura que nossa empresa atende aos requisitos da Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) dos Estados Unidos e é o primeiro grande passo para cumprir as normas regulatórias da União Europeia para a marcação CE, certificação que esperamos obter até o segundo trimestre de 2022." Muitos produtos requerem a marcação CE antes de poderem ser comercializados na União Europeia.

A missão da Mawi é manter a integridade das amostras em qualquer lugar do mundo em temperatura ambiente, permitindo diversidade da amostra real em qualquer região ou segmento populacional. At Mawi, The Future of Biosampling is Here?. Saiba mais em www.mawidna.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Investidores: Jerome David, vice-presidente de vendas e marketing 510-256-5186, j.david@mawidna.com Assessoria de imprensa: Susan Tellem, APR, RN, BSN 310-313-3444, Susan@tellemgrodypr.com

