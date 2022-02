Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault"), empresa que desenvolve soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, começa a ser negociada hoje, 14 de fevereiro de 2022, após a conclusão de sua combinação de negócios com a Novus Capital Corporation II.

Energy Vault Resiliency Center? (Photo: Business Wire)

Robert Piconi, Diretor Executivo da Energy Vault, disse: "Temos o grande prazer de iniciar este novo capítulo na história da Energy Vault à medida que fazemos a transição a uma empresa pública. Os rendimentos habilitados por esta transação, junto com as parcerias estratégicas adicionais que assinamos com alguns dos maiores líderes industriais e de energia em todo o mundo, proporcionam uma via significativa para agregarmos valor aos acionistas e executarmos nossa estratégia de crescimento. Gostaria de agradecer a todos os nossos funcionários, parcerias e investidores por seu apoio no avanço de nossa missão de descarbonização para permitir um mundo renovável."

Visão Geral da EmpresaA Energy Vault desenvolve soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede concebidas para avançar na transição a uma rede elétrica resiliente e sem carbono. A missão da Energy Vault é acelerar a descarbonização da nossa economia através do desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia sustentáveis e econômicas. Para obter isto, a Energy Vault vem desenvolvendo tecnologias proprietárias de armazenamento de energia e soluções de software de gerenciamento de energia com base em inteligência artificial (IA) e algoritmos de otimização avançados projetados para controlar e otimizar as tecnologias de geração e armazenamento, além de uma plataforma flexível de integração de armazenamento de energia adequada para complementar qualquer tecnologia de armazenamento subjacente. O portfólio de soluções da Energy Vault visa ajudar empresas de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a confiabilidade da energia.

As soluções baseadas em gravidade da Energy Vault têm por base os fundamentos de física e engenharia mecânica bem compreendidos do armazenamento de energia hidrelétrica com bombas, mas substituem a água por blocos compostos feitos sob medida, ou "massas móveis", que podem ser feitos com materiais de origem local de baixo custo, incluindo solo local, rejeitos de minas, resíduos de combustão de carvão (cinzas de carvão) e pás de turbinas eólicas desativadas em fim de vida.

Além disto, os sistemas Energy Vault EVx? se destinam a minimizar riscos ambientais e da cadeia de fornecimento, ao mesmo tempo em que aumentam os empregos locais nas comunidades em que os sistemas são construídos, fornecendo de 50% a 75% do investimento em armazenamento de volta às economias locais na forma de contratos de construção para construir estruturas EVx e fabricar tijolos compostos localmente no local, bem como contratos de manutenção contínua durante a operação dos sistemas ao longo do tempo. Os sistemas são automatizados com controle avançado por computador e software de visão automática que orquestram os ciclos de carga e descarga, ao mesmo tempo que atendem um amplo conjunto de durações de armazenamento a partir de 2 horas e continuando até 12 horas ou mais.

Após os anúncios de cooperação de investimento e armazenamento de energia em 2021 dos líderes do setor, Saudi Aramco Energy Ventures e Enel Green Power, incluindo o desenvolvimento conjunto para a remediação e reutilização benéfica de resíduos de fibra de vidro de pás eólicas com a Enel, a Energy Vault continuou seu progresso comercial mundial e estratégia de mercado com:

-- Parceria estratégica com a Atlas Renewable, um contrato de licença e royalties para armazenamento de energia renovável com a Atlas Renewable LLC ("Atlas Renewable") e seu investidor majoritário China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035), uma corporação internacional de gestão ambiental e remediação de resíduos envolvida em serviços ambientais urbanos inteligentes , reciclagem e recuperação de recursos e tecnologias de energia limpa com zero carbono. A Atlas Renewable fez um investimento de US$ 50 milhões, que aumentou o investimento de colocação privada ("PIPE") de US$ 150 milhões para US$ 200 milhões, e concordou em pagar US$ 50 milhões adicionais como taxa de licenciamento pagável em 2022 para uso e implantação da tecnologia de armazenamento de energia por gravidade da Energy Vault na China Continental, Hong Kong e Macau.

-- Aliança estratégica para armazenamento de energia renovável com a Korea Zinc Co., Ltd., líder mundial na produção de fundição de metais não ferrosos, incluindo posições de liderança em zinco, chumbo, prata e metais raros como índio. A parceria respalda a estratégia da Korea Zinc de descarbonizar suas operações de refino e fundição com foco inicial na subsidiária integral Sun Metals Corporation Pty. Ltd. As empresas esperam iniciar a implantação do projeto em meados de 2022. Além da parceria estratégica, a Korea Zinc fez um investimento de US$ 50 milhões no PIPE, que aumentou os US$ 100 milhões do PIPE anunciado em conexão com a assinatura do contrato de combinação de negócios.

-- Colaboração conjunta com a BHP, uma empresa de liderança em recursos naturais, que se concentrará na implantação e implementação das soluções de armazenamento de energia da Energy Vault nas principais operações da BHP e outras aplicações potenciais para a tecnologia. As partes assinaram um Memorando de Entendimento com foco no estudo da aplicação da tecnologia da Energy Vault para dar suporte a fornecer e armazenar energia em certas operações da BHP enquanto explora oportunidades para novas aplicações relevantes aos negócios da BHP.

-- Contrato do sistema de armazenamento de energia com a DG Fuels LLC, líder emergente em hidrogênio renovável, combustível sintético de aviação sustentável com base biogênica e óleo diesel. Sob os termos do contrato, a Energy Vault concordou em fornecer 1,6 gigawatt-hora (GWh) de armazenamento de energia para apoiar a DG Fuels em vários projetos, com o primeiro projeto previsto para 500 megawatt-hora (MWh) na Louisiana. A Energy Vault espera que este contrato ofereça a oportunidade de até US$ 520 milhões em receita nos três projetos, o primeiro dos quais deve iniciar em meados de 2022.

Sobre a Energy VaultA Energy Vault desenvolve soluções de armazenamento de energia sustentável concebidas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia em escala de serviços públicos para a resiliência da rede. A Tecnologia de Armazenamento de Energia baseada em gravidade e a Plataforma de Integração e Gerenciamento de Armazenamento de Energia da empresa se destinam a ajudar as empresas de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Ao utilizar materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica, a Energy Vault facilita a mudança a uma economia circular enquanto acelera a transição de energia limpa para seus clientes.

Certas declarações incluídas neste comunicado de imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas para fins das disposições de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Em geral, as declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acreditar", "pode", "irá", "estimar", "continuar", "antecipar", "pretender", "esperar", "deveria", "iria", "planejar", "prever", "potencial", " parecer", "procurar", "futuro", "perspectiva", "projetado" e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre os benefícios da combinação de negócios, o ambiente competitivo e o desempenho futuro esperado (incluindo receita futura, valor da empresa pro forma e saldo de caixa) bem como oportunidades de mercado da Energy Vault.

Estas declarações estão baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste comunicado à imprensa, e nas expectativas atuais da administração da Energy Vault, nao sendo previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, nem devem ser consideradas por um investidor como uma garantia, uma segurança, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferem das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Energy Vault.

Estas declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo falha em perceber os benefícios previstos da combinação de negócios; o risco de que a combinação de negócios traga disrupção aos planos e operações atuais da Energy Vault como resultado da consumação da combinação de negócios; custos referentes à combinação de negócios; mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis; possibilidade de que a Energy Vault possa ser afetada negativamente por outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; riscos referentes ao lançamento dos negócios da Energy Vault e ao tempo dos marcos de negócios esperados; riscos referentes à incapacidade ou falta de vontade dos clientes da Energy Vault em cumprir contratos de vendas; demanda por energia renovável; capacidade da Energy Vault de comercializar e vender sua solução; capacidade de negociar acordos contratuais definitivos com clientes potenciais; impacto de tecnologias competitivas; capacidade de obter fornecimento suficiente de materiais; custos imprevistos; impacto da Covid-19; condições econômicas mundiais; capacidade de cumprir cronogramas de instalação; atrasos na construção e licenciamento e aumentos de custos relacionados; efeitos da concorrência nos negócios futuros da Energy Vault; e fatores discutidos na Declaração de Registro da Energy Vault no Formulário S-4 referente à combinação de negócios sob o título "Fatores de Risco" e seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal concluído em 31 de dezembro de 2021 sob o título "Fatores de Risco" e outros documentos da Empresa apresentados ou a serem apresentados à SEC.

