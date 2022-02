Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) confirmou que a atual capacidade de produção do Complexo de Energia Hassyan atingiu 1.200 megawatts (MW), usando o modelo de produtor independente de energia (Independent Power Producer, IPP). Outros 600 MW serão adicionados no quarto trimestre de 2022 e mais 600 MW serão adicionados no terceiro trimestre de 2023. Isso aumentará a capacidade do Complexo de Energia Hassyan, que foi convertido recentemente para funcionar apenas com gás natural em vez de carvão limpo, para 2.400 MW.

DEWA's Hassyan Power Complex, which was recently converted from clean coal to gas, adds 1,200 MW to Dubai's capacity (Photo - AETOSWire)

O Complexo de Energia Hassyan foi inicialmente projetado e construído para esse propósito como uma usina de combustível duplo, com a capacidade de operar em tempo integral tanto com gás natural quanto com carvão limpo. Agora depende apenas de gás natural.

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor administrativo e diretor executivo da DEWA, disse que o Complexo de Energia Hassyan se soma à Usina de Energia Jebel Ali e ao Complexo de Dessalinização de Água, como um dos principais pilares para fornecer a Dubai serviços de eletricidade e água de acordo com os mais altos padrões de confiabilidade, eficiência e qualidade. Jebel Ali tem uma capacidade total de produção de 9.547 MW de eletricidade. A capacidade total de produção da DEWA é agora de 13.417 MW. Isso inclui 1.527 MW de energia renovável do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

"O Complexo de Energia Hassyan adota as mais recentes tecnologias em produção de energia. As turbinas da usina foram originalmente projetadas para operar com dois combustíveis: gás e carvão limpo. Assim, quando decidimos converter o complexo para funcionar com gás natural, não houve tempo de inatividade e o processo de conversão ocorreu sem problemas. Este passo apoia a visão e as diretrizes da sábia liderança para transformar Dubai em uma economia neutra em carbono. Isto também apoia a Estratégia de Energia Limpa de Dubai 2050 e a Estratégia de Emissões Líquidas de Carbono Zero 2050 para fornecer 100% da capacidade total de energia de Dubai a partir de fontes de energia limpa até 2050. A mudança também apoia nossos esforços para diversificar as fontes de energia e garantir o fornecimento de energia para garantir o fornecimento de serviços de eletricidade de acordo com os mais altos padrões de confiabilidade, disponibilidade e eficiência", disse Al Tayer.

Autoridade de eletricidade e água de Dubai Shaikha Almheiri,+971552288228 Shaikha.almheiri@dewa.gov.ae

