Comunicado do Business Wire :BuildingReports

A BuildingReports, sediada em Atlanta e fornecedora líder de soluções de tecnologia móvel e baseada na web para o setor de segurança contra incêndio e vida, ampliou sua presença na América Latina. A empresa já possui milhares de usuários regionais que realizam centenas de milhares de inspeções de alarmes de incêndio comercial e industrial, aspersores, supressão de incêndio, segurança e proteção da vida, apesar de, até agora, possuir apenas versões em inglês e francês do Canadá da sua solução de aplicativos móveis e criação de relatórios on-line.

A empresa também investiu em funcionários adicionais para impulsionar o crescimento das vendas e usuários atuais. Paul Gutiérrez, gerente de vendas para a América Latina, estará à frente da expansão. "Estamos bastante empolgados para acrescentar esta funcionalidade aos nossos fiéis clientes, mas também em relação às novas oportunidades que ela gera", explicou Gutierrez. "Os países da região estão se tornando mais agressivos em seus esforços de prevenção e proteção contra incêndio, tanto para proteger os cidadãos quanto para atrair mais interesse em desenvolvimento internacional."

"O sucesso da BuildingReports é fundamentado na confiança, uma base essencial quando seu negócio é proteger vidas e propriedade", afirmou Jason Kronz, presidente e diretor de tecnologia da BuildingReports. "Entendemos a importância dos relacionamentos para nossos membros na América Latina, e estamos comprometidos a promover relacionamentos similares com novos parceiros que precisem de uma versão em espanhol para seus funcionários e clientes."

A BuildingReports foi fundada em 2000, e seu principal pacote de aplicativos móveis, ScanSeries®, permite que empresas de inspeção, testes e manutenção realizem inspeções verificáveis utilizando um processo de código de barras e escaneamento de dispositivo. O pacote inclui:

-- O FireScan®, que permite a coleta de dados durante inspeções contra incêndios para equipamentos de controle, funções auxiliares, acionamento de dispositivos, equipamentos de monitoramento e dispositivos de notificação.

-- O HVACScan®, que possibilita que técnicos de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração forneçam registros de serviço detalhados e documentação para componentes elétricos e mecânicos.

-- O SafetyScan®, que possibilita que inspetores criem relatórios de inspeção detalhados para extintores de incêndio portáteis, iluminação, equipamento de proteção individual e de segurança em qualquer instalação.

-- O SecurityScan®, que permite que inspetores coletem dados de inspeção para sistemas de segurança e contra roubo, controle de acesso, CCTV e estações de chamada de enfermagem.

-- O SprinklerScan®, que possibilita que inspetores testem e inspecionem facilmente sistemas de aspersores e sistemas de proteção contra incêndio à base de água em qualquer ambiente.

-- O SuppressionScan®, que permite que inspetores digitalizem e registrem sobre os perigos mais críticos em qualquer edifício, incluindo dados sobre produtos de limpeza, detecção de gás e sistemas de exaustão de cozinha.

Para mais informações sobre a BuildingReports, ScanSeries ou SafetyScan, entre em contato com pgutierrez@buildingreports.com ou acesse la.buildingreports.com.

Sobre a BuildingReports

A conformidade com a segurança de edifícios é crítica para empresas de serviços, proprietários de edifícios e funcionários de segurança e incêndio responsáveis pela proteção dos ocupantes. As ferramentas móveis e on-line de inspeção da BuildingReports permitem que inspetores coletem dados rapidamente sobre dispositivos de segurança contra incêndio e vida para garantir que estejam trabalhando da maneira adequada e cumprindo os requisitos do código, e para identificar ações necessárias para cumprir a conformidade através de relatórios de inspeção facilmente verificáveis. Com mais de 16 bilhões de pés quadrados de espaço físico inspecionados em mais de 1 milhão de prédios até hoje, a BuildingReports construiu sua reputação como o nome mais confiado na criação de relatórios de conformidade. Saiba mais em www.buildingreports.com.

Contato

David Spence Diretor de marketing BuildingReports marketing@buildingreports.com +1 (770) 495-1993

