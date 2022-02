Comunicado do Business Wire :AIDS Healthcare Foundation

Feliz Dia Internacional do Preservativo! Hoje é o dia global que promove o sexo seguro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220213005062/pt/

Para celebrar, a AHF está organizando eventos em mais de 37 dos 45 países em que a AHF atua. Entre as ações do Dia do Preservativo estão testes gratuitos de HIV e distribuição de preservativos, campanhas interativas em redes sociais, manifestações de conscientização e flash mobs, painéis de discussão on-line e presenciais, entre outras, muitas com foco nos jovens.

"A AHF liderou pela primeira vez o Dia Internacional do Preservativo em 2009, como uma maneira inovadora e divertida de lembrar às pessoas que usar um preservativo pode prevenir a gravidez e DSTs, incluindo HIV", disse Michael Weinstein, presidente da AHF.

Nos EUA, a AHF criou um videoclipe picante de paródia do clássico hit 'I Feel Pretty' de West Side Story". A versão da AHF, "I Feel Frisky", dá um toque burlesco à produção clássica. O vídeo e a música serviram como peça central de um show com distanciamento social ao vivo West Side Story Burlesque e apresentando um elenco de artistas poderosos que impressionaram o público com apresentações em quatro cidades do país: Houston, Texas (30 de janeiro), Tampa, Flórida (2 de fevereiro), Orlando, Flórida (5 de fevereiro), terminando com uma apresentação incrível na noite passada em Fort Lauderdale, Flórida.

Como parte da celebração global, os departamentos latino-americano e do Caribe da AHF se uniram a Los Rabanes, os artistas vencedores do Grammy Latino vindos do Panamá, para criar uma música e um vídeo divertidos para o Dia Internacional do Preservativo, intitulado ¡Póntelo! (Coloque-o!).

A AHF, que agora cuida de mais de 1,7 milhão de vidas, fornecerá e distribuirá com segurança mais de 1 milhão de preservativos gratuitos em reconhecimento a esta data tão importante.

A AIDS Healthcare Foundation (AHF), a maior organização mundial de combate à AIDS, oferece atualmente serviços e/ou assistência médica para mais de 1,7 milhão de pessoas em 45 países de todo o mundo, nos EUA, África, América Latina/Caribe, região da Ásia-Pacífico e Leste Europeu. Para obter informações adicionais sobre a AHF, acesse o site www.aidshealth.org, encontre-nos no Facebook acessando www.facebook.com/aidshealth e siga-nos no Twitter @aidshealthcare.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220213005062/pt/

