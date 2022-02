Cobra é vista rastejando em avião e voo precisa ser desviado

Um voo da AirAsia que saia do aeroporto de Kuala Lumpur com destino a Tawau, ambas na Malásia, teve que ser desviado por conta de uma cobra. Os passageiros da aeronave se depararam com a situação inusitada - e assustadora - ao observarem a presença do animal no sistema de iluminação dos corredores do avião. O trajeto precisou ser modificado para Kuching.

Um dos passageiros registrou o momento em vídeo, que após ter sido compartilado no TikTok, viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o réptil rastejando pela iluminação da aeronave.

Yikes!

Snake on a plane!

Either an escaped pet from passenger carry on/luggage or possibly climbed its way into the aircraft from the ground.



Air Asia Airbus A320-200,Kuala Lumpur to Tawau.

This dude happily stayed inside the illuminated area till plane was diverted