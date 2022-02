Canadá prende manifestantes com armas e munições na fronteira com os EUA

A polícia canadense disse nesta segunda-feira(14) que prendeu 11 manifestantes que estavam escondendo armas e munições na passagem de fronteira de Coutts em Alberta (centro), onde protestavam há uma semana contra medidas anticovid.

Um total de "13 armas, pistolas, vários conjuntos de coletes à prova de balas e uma grande quantidade de munição" foram encontrados em três caminhões, segundo o comunicado da polícia.

Uma investigação foi aberta "para determinar o alcance da ameaça e a organização criminosa".

"Agora que os elementos mais perigosos foram presos, seremos capazes de aplicar a lei com mais vigor em Coutts", disse o primeiro-ministro de Alberta, Jason Kenney, a repórteres logo após o anúncio.

A polícia disse ter recebido informações sobre um grupo instalado neste posto fronteiriço e "pronto para usar a força contra os agentes que tentassem romper o bloqueio".

A Polícia Real de Alberta "executou um mandado de busca nas primeiras horas de 14 de fevereiro em três trailers associados a essa organização criminosa. Isso resultou na prisão e detenção de 11 indivíduos", continuou.

No domingo, nesta mesma passagem fronteiriça, "um grande trator agrícola e um semirreboque, ambos participantes do bloqueio, tentaram investir contra uma viatura policial", disse a entidade, descrevendo-o como "um exemplo do espírito de uma pequena parte da manifestação."

Manifestantes contra as medidas sanitárias ocupam as ruas do centro de Ottawa há mais de duas semanas e também se estabeleceram em várias passagens de fronteira estratégicas para prejudicar a economia.

De acordo com os serviços de fronteira canadenses, os manifestantes ainda estão bloqueando dois pontos: Emerson (em Manitoba) e Coutts.

No domingo, após dois dias de intervenção, a polícia canadense conseguiu liberar a ponte Ambassador, que liga Windsor, Ontário, à cidade americana de Detroit.

