Biden e Johnson reafirmam apoio à soberania e à integridade territorial ucraniana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou nesta segunda-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre os "recentes contatos diplomáticos com Ucrânia e Rússia", segundo comunicado da Casa Branca. A dupla analisou o reforço militar russo na fronteira ucraniana e "reafirmou seu apoio à soberania e à integridade territorial da Ucrânia".

Segundo a nota, ambos ainda estão dispostos a "impor consequências severas sobre a Rússia, caso ela escolha mais escalada militar".

Biden e Johnson ainda discutiram os esforços para reforçar a postura defensiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em seu flanco leste, diz o comunicado.

