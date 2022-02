Alto Representante da União Europeia afirma que acordo nuclear 'está à vista'

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, conversou nesta segunda-feira, 14, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, e, após a ligação, afirmou que acredita "fortemente" que um acordo nuclear "está à vista". Em seu Twitter, o diplomata europeu escreveu que, como coordenador do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), avalia que "chegou o momento de fazer um esforço final e chegar a um compromisso".

Na semana passada, diplomatas do Irã e de potências mundiais voltaram a se reunir na capital da Áustria, Viena. O objetivo é tentar chegar a um acordo para reviver o pacto nuclear de 2015 com Teerã, sob crescente pressão para entregar rapidamente resultados.

