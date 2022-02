AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da Moda de Nova York - (até 16)

SANTIAGO (Chile) - A Convenção Constitucional do Chile realiza a primeira sessão plenária de deliberação e votação dos relatórios da comissão sobre normas -

HAVANA (Cuba) - Consulta popular sobre o novo Código da Família, que inclui o casamento gay - (até 30 de Abril)

(+) IQUIQUE (Chile) - Militares são destacados em 4 zonas fronteiriças por estado de emergência - (até 16)

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Presidente Alberto Fernandez compareça como testemunha no caso Vialidad, no qual a vice-presidente Cristina Kirchner é acusada de supostas irregularidades em obras pública -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Apresentação da exposição anual de moda no Museu Metropolitan 'Na América: uma antologia da moda' - 12H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - Visita do chanceler alemão, Olaf Scholz -

BERLIM (Alemanha) - Festival de Cinema de Berlim - (até 20)

MOSCOU (Rússia) - Presidente Jair Bolsonaro visita Moscou - (até 17)

BIELORRÚSSIA - Rússia e Belarus realizam exercícios militares conjuntos - (até 20)

NICE (França) - Carnaval de Nice - (até 27)

VENEZA (Itália) - Carnaval de Veneza - (até 1 de Março)

MOSCOU (Rússia) - Visita do polonês Zbigniew Rau, atual presidente da OSCE -

(+) KIEV (Ucrânia) - Premiê italiano visita a Ucrânia -

ITÁLIA - Entrada em vigor das novas regras de vacinação anticovid e passaporte vacinal para maiores de 50 anos -

BERLIM (Alemanha) - Festival de cinema de Berlim concede Urso de Ouro honorário à atriz francesa Isabelle Huppert por sua carreira -

ROMA (Itália) - Tribunal Constitucional debate referendo sobre eutanásia -

BIGGIN HILL (Reino Unido) - Mack Rutherford, de 16 anos, anuncia tentativa de se tornar a pessoa mais jovem a voar ao redor do mundo (a depender das condições meteorológicas) -

(+) BAIKONUR (Cazaquistão) - Rússia lança missão de reabastecimento de carga à ISS - 01H25

MOSCOU (Rússia) - Corte faz audiência prelininar sobre novas acusações criminais contra o dissidente Alexei Navalny - 05H00

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza coletiva de imprensa digital sobre Covid-19 - 05H00

(+) PARIS (França) - Grupo de direitos humanos realiza coletiva de imprensa para pedir repatriação de filhos franceses de jihadistas detidos na Síria - 07H00

LONDRES (Reino Unido) - Lançamento do Balanço Militar da IISS - 08H30

ESTRASBURGO (França) - O presidente colombiano, Iván Duque Marquez, discursa no Parlamento Europeu - 09H00

BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de imprensa do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, antes da reunião dos ministros da defesa da aliança - 10H00

ESTRASBURGO (França) - O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, discursa no Parlamento Europeu sobre a realização da cúpula UE-União Africana - 12H00

(+) VIENA (Áustria) - Reunião da OSCE sobre crise na Ucrânia - 12H00

(+) ESTRASBURGO (França) - Comissão da UE revela planos de segurança para internet e comunicação por satélite - 12H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) MANAMA (Bahrein) - Visita do primeiro-ministro israelense Naftali Bennett -

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Visita do presidente turco, Recep Erdogan -

Ásia-Pacífico

ÍNDIA - Eleições em cinco estados indianos - (até 10 de Março)

JAPÃO - Primeira missão da AIEA sobre liberação de água tratada de Fukushima - (até 18)

(+) XANGAI (China) - Festival de lanternas do ano novo chinês -

(+) VIETNÃ - Restrições Covid levantadas a passageiros vacinados que chegam em voos internacionais -

Esportes

PEQUIM (China) - Jogos Olímpicos de Inverno - (até 20)

QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022

Europa

HAIA (Holanda) - Julgamento de crimes de guerra de suposto chefe de prisão afegã dos anos 1980 em tribunal holandês -

FRANÇA - Discotecas podem reabrir após paralisação da Covid -

MOSCOU (Rússia) - Os ministros russos Serguei Lavrov, das Relações Exteriores, e Serguei Shoygu, da Defesa, reúnem-se com os ministro brasileiros das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e da Defesa, Walter Souza Braga Netto -

(+) MOSCOU (Rússia) - Premiê italiano visita a Rússia -

ESTRASBURGO (França) - O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, úne-se aos debates sobre a Rússia no Parlamento Europeu - 06H30

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da Defesa da Otan reúnem-se para discutir as tensões entre Rússia e Ucrânia - 07H00 (até 17)

BERLIM (Alemanha) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, reúne-se com líderes regionais para debater a pandemia; segue-se coletiva de impresa - 11H00

ESTRASBURGO (França) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, úne-se ao debate no Parlamento Europeu sobre o mecanismo ligando os fundos europeus ao Estado de Direito - 13H00

QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula de líderes da União Europeia e da União Africana - (até 18)

MOSCOU (Rússia) - O ministro russo das Relações Exteriores, Sergguei Lavrov, recebe embaixadores da ASEAN -

HUNGRIA - Visita do presidente Jair Bolsonaro -

LONDRES (Reino Unido) - Exposição sobre o Stonehenge é inaugurada no Museu Britânico -

PARIS (França) - Resultados da Airbus no ano de 2021 - 03H30

VEVEY (Suíça) - Nestle publica resultados - 04H15

MUNIQUE (Alemanha) - Começa julgamento do cientista russo Ilnur N, acusado de espionar o programa espacial Ariane a favor de Moscou - 06H30

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Audiência processual sobre os 47 ativistas pró-democracia acusados de subversão -

JACARTA (Indonésia) - Reunião de ministros das Finanças do G20 e do governador do Banco Central - (até 18)

SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Prazo final para o governo alcançar um acordo orçamentário para evitar a paralisação -

Europa

MUNIQUE (Alemanha) - Conferência de Segurança de Munique - (até 20)

LONDRES (Reino Unido) - Semana da Moda - (até 22)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência no julgamento do cardeal Angelo Becciu e outros nove por suspeita de maus feitos financeiros - 06H30

MOSCOU (Rússia) - Tribunal avalia pena de prisão para Oleg Navalny, irmão do crítico ao Kremlin Alexei Navalny por violações das medidas anticovid - 09H00

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Briefing remoto sobre a primeira revisão de segurança da Agência Internacional de Energia Atômica sobre a liberação de água tratada de Fukushima - 05H00

Tags