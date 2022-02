Acidente ferroviário deixa um morto e vários feridos no sul da Alemanha

Uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois trens regionais nesta segunda-feira (14) nos arredores de Munique, no sul da Alemanha, anunciou a polícia.

Os dois comboios se chocaram durante a tarde na altura da estação de Ebenhausen-Schäftlarn, ao sul da capital da Baviera.

"Há um morto e vários feridos", mais de dez, disse à AFP um porta-voz da polícia de Munique.

Por ora, as causas do acidente ainda são desconhecidas, segundo a polícia. As informações preliminares indicam que as duas composições colidiram frontalmente em um ponto onde a linha é de mão única, segundo os meios de comunicação locais.

Mais de 200 efetivos de emergência foram enviados ao local do acidente esta tarde, informou a polícia.

Segundo o jornal Bild, cerca de 100 passageiros, entre eles alunos de escolas, viajavam nos dois trens.

De acordo com uma emissora de rádio local, outras duas composições quase colidiram no mesmo trecho em agosto do ano passado, mas os maquinistas conseguiram frear a tempo.

