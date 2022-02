Vietnã removerá restrições em voos internacionais a partir de 15/02

O Vietnã irá remover as restrições contra a covid-19 em voos internacionais a partir de terça-feira, 15 de fevereiro, informou o jornal estatal Tuoi Tre neste domingo, 13. De acordo com o vice-diretor da Administração de Aviação Civil do Vietnã, Dinh Viet Son, o Vietnã já informou seus parceiros sobre a nova política e apenas a China ainda não concordou em retomar o comércio de voos com o país.

Desde o início da pandemia, o Vietnã impôs rígidos controles de fronteira, com algum sucesso inicial, mas que representou um golpe no crescente setor de turismo do país. Do começo deste ano para cá, o país do sudeste asiático já vinha facilitando os requisitos de quarentena, com passageiros vacinados precisando de apenas três dias de isolamento.

Enquanto isso, no Canadá, a polícia começou a deter e dispersar manifestantes que se opõem às medidas de vacinas e outras restrições impostas para conter o coronavírus. A ação ocorre na Ambassador Bridge, que liga Detroit, nos Estados Unidos, à cidade de Windsor, na província canadense de Ontário, e é o ponto de passagem mais movimentado entre os dois países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quanto a infecções e óbitos, a Rússia informou 197.949 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, ante 203.766 casos no dia anterior. No período, foram reportadas 706 mortes por covid-19.

(Com informações de agências internacionais)

Tags