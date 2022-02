Strasbourg vence e se aproxima do G3 da Ligue 1; Saint-Etienne deixa lanterna

O Strasbourg (4º) venceu o Angers (13º) fora de casa por 1 a 0 e se aproximou do pódio, enquanto o Saint-Etienne (18º) derrotou o Clermont Ferrand (15º) por 2 a 1 e deixou, pelo menos provisoriamente, a lanterna da Ligue 1, neste domingo pela 24ª rodada do campeonato francês.

O veterano Kevin Gameiro foi o autor do gol (11 minutos) que deu os três pontos ao Strasbourg e colocou a equipe alsaciana apenas um ponto atrás do Nice, que perdeu por 2 a 0 para o Lyon no sábado.

O Monaco (6º), que também poderia ter chegado perto do pódio, perdeu uma boa oportunidade ao não passar do empate sem gols com o Lorient (17º).

Com os resultados desta 24ª rodada, o Strasbourg já está quatro pontos à frente dos seus rivais na luta pelas vagas na Liga Europa (Rennes, Monaco e Lyon).

Já na disputa pela permanência, o tradicionalíssimo Saint-Etienne venceu por 2 a 1 o Clermont Ferrand (15º) e está na 18ª posição com 21 pontos, um a mais que Metz e Bordeaux, que neste domingo fecham a jornada contra Lens (11º) e Olympique de Marselha (2º) respectivamente.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli pode ficar a 13 pontos do líder PSG se vencer o Metz fora de casa.

--- Jogos da 24ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

PSG - Rennes 1 - 0

- Sábado:

Montpellier - Lille 0 - 1

Lyon - Nice 2 - 0

- Domingo:

Monaco - Lorient 0 - 0

Nantes - Reims 1 - 0

Clermont-Ferrand FC - Saint-Etienne 1 - 2

Brest - Troyes 5 - 1

Angers - Strasbourg 0 - 1

Lens - Bordeaux

(16h45) Metz - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 24 18 5 1 52 19 33

2. Olympique de Marselha 43 23 12 7 4 36 20 16

3. Nice 42 24 13 4 7 36 21 15

4. Strasbourg 41 24 12 5 7 46 29 17

5. Rennes 37 24 11 4 9 43 22 21

6. Monaco 37 24 10 7 7 37 26 11

7. Lyon 37 24 10 8 6 33 30 3

8. Nantes 35 24 10 5 9 31 28 3

9. Lille 35 24 9 8 7 32 35 -3

10. Montpellier 34 24 10 4 10 38 34 4

11. Lens 33 23 9 6 8 36 33 3

12. Brest 31 24 8 7 9 33 36 -3

13. Angers 29 24 7 8 9 30 35 -5

14. Reims 27 24 6 9 9 27 28 -1

15. Clermont-Ferrand FC 24 24 6 6 12 24 41 -17

16. Troyes 21 24 5 6 13 21 36 -15

17. Lorient 21 24 4 9 11 20 38 -18

18. Saint-Etienne 21 24 5 6 13 24 45 -21

19. Metz 20 23 4 8 11 24 43 -19

20. Bordeaux 20 23 4 8 11 34 58 -24

