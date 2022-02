Plataformas de streaming da China são acusadas de censurar cenas LGBTs de Friends

Nessa semana, diversas plataformas chinesas foram acusadas de censurar cenas de conteúdo LGBTQIA+ do seriado norte-americano Friends. A série, iniciada em 1994 e encerrada em 2004, foi relançada no país asiático, mas internautas do País perceberam que trechos da obra foram deletados, como uma cena de beijo entre dois homens. Até o momento, nenhuma das plataformas deu uma resposta sobre as reclamações.



A série Friends foi um dos maiores sucessos de público da história, em 10 temporadas, o que faz com que a produção seja re-exibida até hoje em diversos países. De acordo com a CNN, a comédia passou a ser veiculada na China nas plataformas Tencent, Bilibili, Sohu, iQiyi e Youku do Alibaba.



Segundo fãs, outra cena deletada abordava um diálogo sobre Carol (Jane Moore Sibbett), mulher lésbica e ex-esposa do personagem Ross (David Schwimmer), um dos protagonistas. “Isso não apenas ignora o desejo e o prazer sexual das mulheres, mas também reforça o estereótipo de gênero das mulheres”, escreveu um usuário na rede social Weibo.



Nenhuma empresa de streaming prestou esclarecimento sobre os motivos das cenas terem sido removidas. O país asiático não se mostra amistoso com conteúdos LGBTQIA+. Conforme a CNN, em setembro de 2021, a Agência Nacional de Rádio e TV (NRTA) do país solicitou o fim do subgênero Boys Love (novelas dramáticas de romance entre homens), no país. Além disso, a estética "afeminada" em celebridades também deveria ser evitada em programas de entretenimento, como forma de evitar "influências vulgares".





