UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Intensa atividade diplomática fracassa em reduzir tensão Rússia-Ucrânia

=== RÚSSIA UCRÂNIA ===

KIEV:

Ucrânia promete manter aberto seu espaço aéreo apesar da ameaça russa

A Ucrânia prometeu, neste domingo (13), manter seu espaço aéreo aberto para viagens internacionais, apesar das advertências americanas de que tropas russas, em manobras perto da fronteira, podem invadir seu território a qualquer momento.

Por Olga NEDBAEVA

BERLIM:

Alemanha endurece o tom frente à Rússia sobre crise na Ucrânia

A Rússia tem a "responsabilidade" pelo risco de uma guerra na Ucrânia - declarou o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, neste domingo (13), em um momento de crescente temor, por parte de europeus e americanos, de uma invasão russa ao país vizinho.

Por Yacine LE FORESTIER

WASHINGTON:

Intensa atividade diplomática fracassa em reduzir tensão Rússia-Ucrânia

Os esforços diplomáticos entre Ocidente e Rússia sobre a crise na Ucrânia não funcionaram. No sábado (12), o Kremlin denunciou a "histeria" de Washington, enquanto o presidente americano, Joe Biden, ameaçou seu homólogo russo, Vladimir Putin, com "consequências severas e rápidas", se atacar o país vizinho.

Sebastian SMITH com Andrea PALASCIANO, em Moscou, e Olga NEDBAEVA, em Kiev

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WINDSOR, Canadá:

Polícia retoma operação para expulsar manifestantes de ponte Canadá-EUA

A polícia canadense retomou, neste domingo (13), sua operação para expulsar os manifestantes contrários às restrições anticovid-19 que bloqueiam a Ponte Ambassador, uma importante passagem fronteiriça entre Canadá e Estados Unidos, desde a última segunda-feira (7).

RIO DE JANEIRO:

Visita de Bolsonaro à Rússia: um 'péssimo' timing

O presidente Jair Bolsonaro é esperado na Rússia na próxima terça-feira, uma visita que Washington não conseguiu impedir e que semeia perplexidade, em meio à crise russo-ocidental em torno da Ucrânia.

Por Pascale TROUILLAUD

-- EUROPA

PARIS:

Depois de Paris, comboios antivacina se dirigem para Bruxelas

Uma parte dos veículos da marcha antivacina deixou no domingo (13) a região de Paris em direção a Bruxelas, onde planejam se manifestar na segunda-feira, enquanto a capital francesa continua sob forte mobilização da polícia.

GENEBRA:

Suíços decidem limitar quase por completo publicidade de cigarro

Os suíços votaram, neste domingo (13), a favor de proibir quase toda publicidade de cigarro - conforme os primeiros resultados de uma consulta que mostram que 54% dos eleitores aprovaram esta iniciativa.

Por Agnès PEDRERO

-- ÁSIA

HONOLULU:

Crise da Ucrânia ofusca viagem de Blinken à Ásia para estreitar laços frente à China

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e seus homólogos de Japão e Coreia do Sul declararam sua unidade diante das ameaças de segurança na região da Ásia-Pacífico, ainda que a atenção de Washington esteja voltada para a crise na Ucrânia.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VALENCIA, Espanha:

'El buen patrón' triunfa no Goya

Chegou como favorito e cumpriu as expectativas: "El buen patrón" levou seis Prêmios Goya e reinou na festa, que marcou o reencontro do cinema espanhol com o público e da qual "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar e Penélope Cruz, saíram de mãos vazias.

=== ESPORTE ===

