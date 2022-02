Nova Zelândia toca "Baby Shark" para afastar manifestantes anti-vacina

O governo da Nova Zelândia resolveu recorrer a uma maneira inusitada de dispersar manifestantes contrários à vacina contra a Covid-19, que estavam acampados em frente ao Parlamento do país. No último sábado, 12, mesmo após diversos apelos e estratégias para afastar as pessoas, o presidente do Parlamento, Trevor Mallard, utilizou o sistema de som do órgão para tocar repetidamente "músicas chiclete". Na playlist estavam a música infantil "Baby Shark" e o sucesso da década de 1990, "Macarena".

A medida foi tomada no quinto dia consecutivo de protestos, que reuniram cerca de 3 mil pessoas em Wellington, capital neozelandesa. Segundo as agências de notícias EFE e Associated Press, as músicas "grudentas" eram intercaladas com mensagens educativas sobre a Covid-19 e a importância da vacinação. Os manifestantes, por sua vez, responderam a atitude tentando abafar o som do órgão. Eles apelaram por também emitir músicas em alto-falantes, além de tocar buzinas de caminhão.

Nem a estratégia do Parlamento, nem um temporal que tem assolado Wellington desde o último sábado foi o suficiente para afugentar os manifestantes. Ainda neste domingo, 13, mais de 400 pessoas continuam acampadas em frente ao órgão. O vice-primeiro-ministro, Grant Robertson, declarou que havia um "elemento triste" nas manifestações. "Todo neozelandês tem direito a protestos pacíficos, o problema é que eles foram muito além disso. Acho a retórica desses protestos altamente perturbadora. (...) Há um elemento de teoria da conspiração pelo qual as pessoas foram sugadas", afirmou.

Tentativas

Antes das músicas, outras estratégias também foram usadas pelo Governo. Na quinta-feira, 10, 122 pessoas foram detidas. O governo, no entanto, desistiu de realizar prisões. Posteriormente, os sistemas de irrigação dos jardins do Parlamento foram utilizados para encharcar o assentamento improvisado. Os manifestantes não deixaram o local, que se viu cercado de lama.

Nem mesmo o ciclone Dovi tirou os manifestantes anti-vacina do local. O fenômeno climático causou deslizamentos na Capital e diversas casas ficaram sem eletricidade, diversas estradas também foram bloqueadas por conta de deslizamentos de terra e enchentes. Com a chegada do ciclone, a polícia pediu aos cidadãos que evitassem todas as viagens não essenciais, já que muitas estradas estavam bloqueadas por deslizamentos de terra e enchentes.

Medidas anti-Covid

O país governado por Jacinda Ardern é um exemplo quanto à contenção do vírus da Covid-19. Entre as estratégias, estava a obrigatoriedade da vacinação para certos profissionais, como professores, médicos e policiais. Até o momento, o país registra apenas 53 mortes pelo o vírus e menos de 20 mil casos, além de cerca de 77% da população estar vacinada.

