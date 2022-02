Milan derrota Sampdoria (1-0) e é líder da Serie A; Juve empata no fim com Atalanta

O Milan aproveitou o empate de sábado entre Napoli e Inter de Milão (1-1) para assumir a liderança da Serie A graças a uma vitória apertada sobre a Sampdoria (1-0), neste domingo, pela 25ª rodada enquanto Atalanta e Juventus, quinto e quarto colocados, respectivamente, empataram em 1 a 1.

Um gol no início da partida do português Rafael Leão (8) foi o suficiente para os 'rossoneri' se colocarem com um ponto a mais que os 'nerazzurri' (agora vice-líderes) - que, vale lembrar, têm um jogo a menos - e dois a mais que o Napoli (3º).

Depois de um bom início de jogo, o Milan não conseguiu garantir a vitória com tranquilidade, esbarrando em várias ocasiões nas defesas de Wladimiro Falcone, que fechou o gol diante das tentativas do brasileiro Junior Messias (44) e do francês Olivier Giroud (59).

O Milan perdeu outra chance de ouro para fechar a partida a oito minutos do fim, quando Ante Rebic desperdiçou uma boa chance na frente de Falcone. Em seguida Sandro Tonali e Franck Kessie não não conseguiram marcar no rebote.

"As partidas também podem ser vencidas por 1 a 0, não deixamos quase nada para o nosso adversário, isso mostra que a equipe atingiu um bom grau de maturidade", disse o técnico Stefano Pioli após o jogo.

"Três vitórias seguidas, isso nos dá muita confiança no jogo", confirmou Sandro Tonali após a semana perfeita dos 'rossoneri', que também venceram a Lazio (4-0) na quarta-feira nas quartas de final da Copa da Itália.

Já a 'Samp' se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento após sua quinta derrota em seis partidas.

A equipe comandada por Marco Giampaolo está apenas três pontos acima dos três últimos colocados e pode ser alcançada pelo Cagliari, que atualmente é o 18º e enfrentará o Empoli em um dos três jogos desta tarde.

Também neste domingo, em um confronto direto entre times que lutam por uma vaga na próxima Liga dos Campeões e para não se distanciarem das equipes do topo da tabela, a Atalanta saiu na frente da Juventus com um gol do ucraniano Ruslan Malinovskyi (76), mas o time de Turim empatou uma partida que parecia perdida graças ao brasileiro Danilo, nos acréscimos (90 + 2).

Malinovskyi abriu o placar com um chute de pé esquerdo de fora da área em que mandou a bola no canto superior, após uma assistência do suíço Remo Freuler.

O empate para os visitantes veio em um escanteio cobrado pelo argentino Paulo Dybala que o brasileiro finalizou de cabeça.

A Juve ainda tem dois pontos de vantagem sobre o time de Bergamo, que tem um jogo a menos, e está sete pontos atrás do Napoli.

Apesar de o técnico da 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri, ter colocado em campo sua artilharia máxima com o espanhol Álvaro Morata, o sérvio Dusan Vlahovic e o argentino Paulo Dybala, a equipe de Turim tentou várias vezes mas sem acertar o gol.

Vlahovic, que havia marcado em todos os jogos que disputou com sua nova camisa desde que assinou na janela de inverno, desta vez não conseguiu superar o goleiro Marco Sportiello.

Para Allegri, a Inter continua sendo o favorito para conquistar o 'Scudetto'. "Com todo o respeito ao Milan e ao Napoli, para mim é a Inter que vai ganhar porque é a equipe mais forte", disse o treinador.

Mais cedo um gol de Bryan Cristante nos acréscimos garantiu um ponto para a Roma (7ª) diante do Sassuolo (12º), em jogo que terminou empatado em 2 a 2.

O jogo começou mal para a equipe da capital comandada pelo técnico português José Mourinho com um gol contra do britânico Christopher Smalling, que empatou com um pênalti convertido por Tammy Abraham (45+1).

No segundo tempo, o marfinense Hamed Junior Traoré voltou a colocar o time da casa na frente (73), mas uma cabeçada de Cristante deixou tudo igual no placar (90+4).

Apesar do ponto arrancado no fim, a Roma não para de obter resultados medíocres que cada vez mais afastam o time das quatro primeiras posições, que dão acesso à Liga dos Campeões.

--- Jogos da 25ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Lazio - Bologna 3 - 0

Napoli - Inter 1 - 1

Torino - Unione Venezia 1 - 2

- Domingo:

Milan - Sampdoria 1 - 0

Empoli - Cagliari 1 - 1

Genoa - Salernitana 1 - 1

Hellas Verona - Udinese 4 - 0

Sassuolo - Roma 2 - 2

Atalanta - Juventus 1 - 1

- Segunda-feira:

(16h45) Spezia - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 55 25 17 4 4 50 26 24

2. Inter 54 24 16 6 2 55 20 35

3. Napoli 53 25 16 5 4 46 17 29

4. Juventus 46 25 13 7 5 37 22 15

5. Atalanta 44 24 12 8 4 46 29 17

6. Lazio 42 25 12 6 7 52 39 13

7. Roma 40 25 12 4 9 42 32 10

8. Fiorentina 36 23 11 3 9 41 33 8

9. Hellas Verona 36 25 10 6 9 47 40 7

10. Torino 32 24 9 5 10 31 25 6

11. Empoli 31 25 8 7 10 38 48 -10

12. Sassuolo 30 25 7 9 9 41 44 -3

13. Bologna 28 24 8 4 12 29 40 -11

14. Udinese 27 24 6 9 9 33 40 -7

15. Spezia 26 24 7 5 12 26 44 -18

16. Sampdoria 23 25 6 5 14 33 42 -9

17. Unione Venezia 21 24 5 6 13 22 43 -21

18. Cagliari 21 25 4 9 12 25 46 -21

19. Genoa 15 25 1 12 12 21 46 -25

20. Salernitana 12 24 3 4 17 17 56 -39

bds/iga/aam

