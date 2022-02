Japão encontra corpo de tripulante desaparecido de avião F-15

A Força Aérea japonesa anunciou, neste domingo (13), que recuperou o corpo de um dos dois tripulantes de um avião de combate desaparecido há duas semanas.

A aeronave F-15 estava em uma missão de treinamento em 31 de janeiro, quando desapareceu dos radares pouco depois de decolar da base de Komatsu, na região central de Ishikawa.

A Força Aérea disse que a Marinha encontrou um corpo na sexta-feira, durante uma operação de busca no Mar do Japão. A identidade do corpo foi confirmada, mas seu nome não foi relevado.

A busca pelo outro piloto continua.

Ainda não foi esclarecido o que causou a queda do avião, mas o Ministério da Defesa suspendeu os voos do F-15 após o episódio.

O Japão teve acidentes anteriores com sua Força Aérea. Em 2019, um F-35A caiu no mar depois que o piloto sofreu uma desorientação.

