EUA, Japão e Coreia do Sul criticam 'provocações' da Coreia do Norte

Os ministros das Relações Exteriores de Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos expressaram sua unidade, no sábado (12), em Honolulu, ao criticar os "desestabilizadores" lançamentos de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

Após um dia de reuniões em Honolulu, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, junto com os ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, e do Japão, Hayashi Yoshimasa, condenaram os sete lançamentos de mísseis de Pyongyang.

Eles pediram ao governo norte-coreano que "cesse suas atividades ilegais e, em vez disso, envolva-se no diálogo".

A República Popular Democrática da Coreia "está em uma fase de provocação", disse Blinken em entrevista coletiva com seus pares.

"Continuamos trabalhando para encontrar formas de fazer a RPDC prestar contas", acrescentou Blinken, mencionando a Coreia do Norte por suas iniciais.

Blinken destacou as sanções recentes contra oito indivíduos e entidades do governo norte-coreano.

Os três chefes diplomáticos reiteraram seu compromisso com a desnuclearização da península coreana e sua disposição de retomar as negociações com Pyongyang, que não respondeu aos pedidos de diálogo com Washington.

"O secretário e os ministros das Relações Exteriores enfatizaram que não têm intenções hostis em relação à RPDC e enfatizaram que permanecem abertos a se reunir com a RPDC sem condições", disseram, em um comunicado.

