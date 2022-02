Delegação talibã pede ajuda financeira para Afeganistão em Doha

Uma delegação talibã chegou ao Catar, neste domingo (13), para pedir à comunidade internacional, mais uma vez, ajuda financeira para o Afeganistão - informou uma autoridade britânica.

Representado pelo ministro das Relações Exteriores do governo talibã, Amir Khan Muttaqi, o grupo deve se reunir na segunda-feira, em Doha, com diplomatas europeus e do Golfo para falar de suas expectativas em relação aos direitos humanos no Afeganistão.

O país atravessa uma profunda crise humanitária desde que os talibãs voltaram ao poder em agosto passado, após 20 anos de guerra.

Com a chegada dos talibãs, a ajuda internacional, que representava 75% do orçamento afegão, foi interrompida. Segundo a ONU, 55% da população, ou seja, 23 milhões de afegãos, está ameaçada pela fome.

A ONU pede há meses que se alivie as sanções impostas a Cabul desde agosto de 2021 para evitar que o país entre em colapso.

"A Grã-Bretanha continua envolvida em um diálogo pragmático com os talibãs, para cumprir nosso compromisso de ajudar os afegãos", disse uma porta-voz do governo britânico.

Segundo ela, é "necessário manter abertos os canais de comunicação, para ter contatos e redes diplomáticas para expressar preocupações" sobre "direitos humanos" e, "particularmente, os das mulheres", entre outros temas.

