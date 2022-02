Crise da Ucrânia ofusca viagem de Blinken à Ásia para estreitar laços frente à China

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, e seus homólogos de Japão e Coreia do Sul declararam sua unidade diante das ameaças de segurança na região da Ásia-Pacífico, ainda que a atenção de Washington esteja voltada para a crise na Ucrânia.

Blinken e os ministros das Relações Exteriores sulcoreano, Chung Eui-yong, e do Japão, Hayashi Yoshimasa, se reuniram no sábado em Honolulu para discutir a ameaça nuclear da Coreia do Norte e o peso da China na região.

Blinken viajou para o Havaí em seu retorno de uma viagem ao Pacífico, que o levou para a Austrália e Fiji. Em Melbourne, reuniu-se com os membros da aliança Quad (Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia) destinada a contrariar a crescente influência da China na região.

Em Fiji, se reuniu com representantes de 17 nações insulares do Pacífico, também impactadas pelas aspirações econômicas, políticas e militares de Pequim.

Durante esta viagem de uma semana, a Casa Branca publicou um documento insistindo na importância da região, chamada de "Indo-Pacífico" pela diplomacia americana, para os interesses de Washington.

"Esta estratégia reflete a verdade fundamental de que, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o que acontece nesta região vai impactar a vida dos americanos e das pessoas ao redor do mundo", disse Blinken em Honolulu.

Em todas as coletivas de imprensa de Blinken, supostamente voltadas para assuntos da Ásia-Pacífico, a questão russo-ucraniana estava mais uma vez sob os holofotes.

Apesar disso, sua mensagem foi bem recebida na região.

Em Melbourne, os quatro países do Quad buscaram aprofundar a cooperação em campos como o combate à covid e as mudanças climáticas, bem como em questões de cibersegurança e tecnologia.

Também enfatizaram em várias declarações que estavam dispostos a trabalhar com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) no avanço chinês.

Na reunião em Honolulu, a possibilidade de uma invasão russa da Ucrânia também esteve presente.

O Japão ofereceu à Europa parte de suas importações de gás natural liquefeito (GNL), caso o fornecimento de gás natural russo seja interrompido.

Mas o Japão e a Coreia do Sul querem que os Estados Unidos façam mais com a Coreia do Norte para levar o líder Kim Jong Un de volta às negociações, especialmente após sete lançamentos de mísseis balísticos.

Blinken afirmou que Kim estava em uma "fase de provocação".

"Quero salientar que não temos intenções hostis em relação à RPDC (República Popular Democrática da Coreia). Permanecemos abertos ao diálogo sem condições", disse.

