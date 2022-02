Cinco membros da ONU são sequestrados no Iêmen

Cinco membros do pessoal da ONU foram sequestrados no sul do Iêmen, país que sofre com uma guerra civil há mais de sete anos, informou a organização neste domingo (13).

O sequestro ocorreu na sexta-feira em Abyan, sul do país, quando o grupo voltava para a cidade portuária de Áden "após ter concluído uma missão no terreno", declarou à AFP Eri Kaneko, porta-voz da ONU.

"As Nações Unidas estão em contato estreito com as autoridades para assegurar sua libertação", acrescentou Kaneko.

Não está claro quem são os autores do sequestro.

Áden se tornou a sede do governo iemenita reconhecido internacionalmente depois que os rebeldes huthis tomaram a capital, Saná, em 2014.

Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita tem apoiado o governo na luta contra os huthis, alinhados ao Irã, desde 2015, um conflito que deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, na que é considerada a maior crise humanitária do mundo pela ONU.

