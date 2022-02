Chanceler alemão sobe tom e promete sanções 'imediatas' à Rússia em caso de invasão

O chanceler alemão, Olaf Scholz, advertiu, neste domingo (13), que as sanções ocidentais contra a Rússia podem ter efeito "imediato", no caso de uma invasão à Ucrânia.

"No caso de uma agressão militar contra a Ucrânia, que poria sua soberania e sua integridade territorial em risco, isso levaria a sanções duras, que preparamos cuidadosamente e que poderemos aplicar imediatamente com nossos aliados na Europa e na OTAN", declarou Scholz, na véspera de sua viagem a Kiev e, no dia seguinte, terça-feira, a Moscou.

