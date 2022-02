Borussia Dortmund vence Union Berlin (3-0) e se aproxima do líder Bayern de Munique

O Borussia Dortmund venceu o Union Berlin por 3 a 0 neste domingo, pela 22ª rodada da Bundesliga e aproveitou a surpreendente derrota do líder Bayern de Munique, que perdeu no sábado para o Bochum (11º) por 4 a 2, para ficar agora a seis pontos do primeiro lugar.

Uma dobradinha do meia Marco Reus (18 e 25) e outro gol do português Raphael Gerreiro (71) deram ao Borussia Dortmund uma importante vitória.

Na ausência do norueguês Erling Haaland, ainda lesionado, foi o experiente capitão Reus, de 32 anos, quem assumiu o papel de goleador e foi decisivo para dar ao Dortmund a primeira vitória de sua história no sempre movimentado e pitoresco estádio do Alte Försterei. Nas duas visitas anteriores, o Dortmund havia perdido por 3-1 e 2-1.

Esta vitória trará alguma tranquilidade à equipe do Dortmund que há uma semana foi humilhada em casa pelo Leverkusen, que a goleou por 5 a 2, quatro dias antes de disputar o jogo de ida dos 16 avos-de-final da Liga Europa contra o Glasgow Rangers.

"A semana passada foi muito ruim e hoje queríamos reagir. Foi difícil porque o Union é um time muito bom", disse Reus ao canal DAZN após a partida.

Questionado se o Dortmund poderá desafiar o Bayern pelo título, o capitão foi direto: "Pare de nos perguntar sobre isso! O torneio europeu é a opção mais viável por enquanto para que o Dortmund não feche a temporada em branco, com a Bundesliga distante e já eliminado da Copa da Alemanha".

Também neste domingo o Hoffenheim (5º) venceu em casa o Arminia Bielefeld (15º) por 2 a 0 e ficou na cola do G4 com os mesmos pontos do RB Leipzig (4º) Freiburg e Union Berlin (todos com 34).

No sábado, o triunfo do Bayer Leverkusen (3º) sobre o Stuttgart (17º) por 4 a 2, acirrou a luta pelo segundo lugar.

O Borussia Mönchengladbach (13º) e o lanterna Greuther Furth venceram suas respectivas partidas contra o Augsburg (16º) por 3 a 2 e o Hertha Berlim (14º) por 2 a 1.

Em outros jogos de sábado o Wolfsburg (12º) conseguiu vencer o Eintracht Frankfurt (10º) fora de casa por 2 a 0, enquanto o Freiburg (6º) e Mainz (9º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato alemão e classificação:

- Sexta-feira:

RB Leipzig - Colônia 3 - 1

- Sábado:

B. Moenchengladbach - Augsburg 3 - 2

Greuther Furth - Hertha Berlim 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 0 - 2

Freiburg - Mainz 1 - 1

Bochum - Bayern de Munique 4 - 2

Bayer Leverkusen - Stuttgart 4 - 2

- Domingo:

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 0 - 3

Hoffenheim - Arminia Bielefeld 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 22 17 1 4 70 25 45

2. Borussia Dortmund 46 22 15 1 6 57 36 21

3. Bayer Leverkusen 41 22 12 5 5 58 36 22

4. RB Leipzig 34 22 10 4 8 43 27 16

5. Hoffenheim 34 22 10 4 8 43 34 9

6. Freiburg 34 22 9 7 6 34 25 9

7. 1. FC Union Berlin 34 22 9 7 6 29 30 -1

8. Colônia 32 22 8 8 6 34 37 -3

9. Mainz 31 22 9 4 9 31 24 7

10. Eintracht Frankfurt 31 22 8 7 7 33 34 -1

11. Bochum 28 22 8 4 10 24 32 -8

12. Wolfsburg 27 22 8 3 11 23 33 -10

13. B. Moenchengladbach 26 22 7 5 10 30 40 -10

14. Hertha Berlim 23 22 6 5 11 24 45 -21

15. Arminia Bielefeld 22 22 4 10 8 21 29 -8

16. Augsburg 22 22 5 7 10 24 38 -14

17. Stuttgart 18 22 4 6 12 26 42 -16

18. Greuther Furth 13 22 3 4 15 20 57 -37

