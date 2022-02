Betis vence Levante (4-1) e se consolida na terceira posição do Espanhol

Betis e Real Sociedad venceram Levante (4-2) e Granada (2-0) e se mantiveram na liderança do campeonato espanhol após 24 rodadas disputadas.

O Betis consolida seu terceiro lugar no pódio graças a mais uma grande atuação da equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini.

Na complicada visita ao lanterna, cada vez mais próximo do rebaixamento, o time 'verdiblanco' fez um grande primeiro tempo, no qual marcou três gols por meio do francês Nabi Fekir (14), Edgar González (29) e do português William Carvalho (42).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa superioridade levou o Betis a um certo relaxamento que o Levante aproveitou para diminuir através de uma dobradinha de Dani Gómez (43 e 47), mas Fekir voltou a aparecer para dar o toque final com seu segundo gol (49) e a vitória foi decretada após o expulsão do veterano atacante do Levante, Roberto Soldier (75).

Com 43 pontos, o Betis está quatro pontos à frente do Atlético de Madrid (que tem um jogo a menos) e cinco de vantagem sobre o Barça, que fecha o domingo no clássico de Barcelona contra o Espanyol (13º).

Empatado com o Barça, com 38 pontos, está a Real Sociedad, que acertou seu rumo com uma vitória por 2 a 0 sobre o Granada (16º) após as últimas semanas de resultados negativos.

O capitão 'txuri-urdin', Mikel Oyarzábal, colocou os bascos na frente convertendo um pênalti pouco antes do intervalo (37) e o meia brasileiro Rafael Alcântara garantiu o triunfo no segundo tempo (74).

Em outro jogo disputado neste domingo, o Valencia (12º) teve sua reação no campeonato interrompida ao perder por 2 a 1 para o Alavés (18º).

-- Jogos da 24ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Elche 2 - 0

- Sábado:

Cádiz - Celta Vigo 0 - 0

Villarreal - Real Madrid 0 - 0

Rayo Vallecano - Osasuna 0 - 3

Atlético de Madrid - Getafe 4 - 3

- Domingo:

Alavés - Valencia 2 - 1

Levante - Betis 2 - 4

Real Sociedad - Granada 2 - 0

Espanyol - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Mallorca - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 24 16 6 2 48 20 28

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 43 24 13 4 7 45 29 16

4. Atlético de Madrid 39 23 11 6 6 42 33 9

5. Barcelona 38 22 10 8 4 36 25 11

6. Real Sociedad 38 23 10 8 5 24 21 3

7. Villarreal 36 24 9 9 6 38 23 15

8. Athletic Bilbao 34 23 8 10 5 23 18 5

9. Osasuna 32 24 8 8 8 25 27 -2

10. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo Vallecano 31 23 9 4 10 27 27 0

12. Valencia 30 24 7 9 8 36 38 -2

13. Espanyol 27 23 7 6 10 27 32 -5

14. Elche 26 24 6 8 10 26 33 -7

15. Getafe 25 24 6 7 11 23 27 -4

16. Granada 24 24 5 9 10 26 36 -10

17. Mallorca 23 22 5 8 9 19 34 -15

18. Alavés 20 24 5 5 14 19 39 -20

19. Cádiz 19 24 3 10 11 20 38 -18

20. Levante 11 23 1 8 14 23 50 -27

./bds/mcd/rsc/aam

Tags