Países ocidentais querem provocar conflito na Ucrânia, diz Lavrov a Blinken

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, acusou os Estados Unidos de quererem provocar um conflito na Ucrânia com suas acusações de uma iminente invasão russa.

Em conversa por telefone com seu homólogo americano, Antony Blinken, Lavrov ressaltou que a "campanha de propaganda lançada pelos Estados Unidos e por seus aliados sobre uma 'agressão russa' tem como fim provocar e encorajar as autoridades de Kiev" no conflito da região de Dombass, uma região do leste da Ucrânia, onde as forças ucranianas enfrentam há oito anos os separatistas pró-russos apoiados por Moscou.

