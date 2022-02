Fim de pandemia? Noruega encerra as últimas restrições anticovid-19

Apesar do aumento do número de casos pela variante Ômicron, a Noruega suspendeu neste sábado, 12, as restrições anticovid-19 remanescente, removendo as instruções de distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras em espaços de potencial grande aglomeração.

"O metro de distanciamento está desaparecendo. Vamos suprimir a recomendação sobre o distanciamento social", declarou o primeiro-ministro Jonas Gahr Store, em entrevista coletiva. "Agora podemos ter interações sociais como antes", afirmou, mencionando vida noturna, eventos culturais e deslocamento para o trabalho de ônibus, trens e balsas.

A Noruega já havia levantado a maioria das restrições pela pandemia, como a imposição do teletrabalho, ou limitação do número de pessoas em espaços fechados.

A partir de agora, não será mais obrigatório se isolar por quatro dias após testar positivo para o coronavírus — esta medida será apenas uma recomendação — e não será mais necessário fazer testes em crianças que apresentarem sintomas respiratórios.

Desde o início da pandemia, a Noruega registrou 986.851 casos de covid-19 e 1.440 óbitos ligados à pandemia.

