Lyon vence Nice (2-0) e entra na luta por vaga europeia

O Lyon (6º) entrou com tudo na luta pelas vagas do pódio que dão acesso à próxima Liga dos Campeões depois de vencer o Nice (2º) por 2 a 0, neste sábado, pela 24ª rodada da Ligue 1.

Derrotado há uma semana fora de casa pelo Monaco, o Lyon se recuperou graças aos gols de Moussa Dembélé (8) e do camaronês Karl Toko Ekambi (52).

Com esta vitória, o Lyon soma 37 pontos, empatado com o Rennes (6º), que na sexta-feira perdeu para o líder Paris Saint-Germain, cinco atrás do Nice, terceiro colocado, posição que obriga a passar pela prévia da Liga dos Campeões.

A derrota do Nice pode favorecer o Olympique de Marselha do técnico Jorge Sampaoli, que enfrenta o Metz (18º) fora de casa neste domingo e pode ampliar a vantagem sobre o Nice para quatro pontos.

Mais cedo o atual campeão francês Lille tomou a sétima posição do Montpellier (8º), a quem venceu por 1 a 0 graças a um gol na reta final do português Xeka (77).

No outro jogo do dia, o Nice (3º) visita o Lyon (9º) para tentar acompanhar o ritmo do líder, o Paris Saint-Germain, que sofreu na sexta-feira para conseguir vencer o Rennes (5º) por 1 a 0 em casa nos últimos instantes da partida, a quatro dias de enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

--- Jogos da 24ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

PSG - Rennes 1 - 0

- Sábado:

Montpellier - Lille 0 - 1

Lyon - Nice 2 - 0

- Domingo:

(09h00) Monaco - Lorient

(11h00) Nantes - Reims

Clermont-Ferrand FC - Saint-Etienne

Brest - Troyes

Angers - Strasbourg

(13h05) Lens - Bordeaux

(16h45) Metz - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 24 18 5 1 52 19 33

2. Olympique de Marselha 43 23 12 7 4 36 20 16

3. Nice 42 24 13 4 7 36 21 15

4. Strasbourg 38 23 11 5 7 45 29 16

5. Rennes 37 24 11 4 9 43 22 21

6. Lyon 37 24 10 8 6 33 30 3

7. Monaco 36 23 10 6 7 37 26 11

8. Lille 35 24 9 8 7 32 35 -3

9. Montpellier 34 24 10 4 10 38 34 4

10. Lens 33 23 9 6 8 36 33 3

11. Nantes 32 23 9 5 9 30 28 2

12. Angers 29 23 7 8 8 30 34 -4

13. Brest 28 23 7 7 9 28 35 -7

14. Reims 27 23 6 9 8 27 27 0

15. Clermont-Ferrand FC 24 23 6 6 11 23 39 -16

16. Troyes 21 23 5 6 12 20 31 -11

17. Lorient 20 23 4 8 11 20 38 -18

18. Metz 20 23 4 8 11 24 43 -19

19. Bordeaux 20 23 4 8 11 34 58 -24

20. Saint-Etienne 18 23 4 6 13 22 44 -22

