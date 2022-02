Líder Real Madrid fica no 0 a 0 em visita ao Villarreal

Com Karim Benzema ausente devido a uma lesão e Vinícius Jr menos eficiente do que no início da temporada, o Real Madrid se mostrou enfraquecido e só conseguiu um ponto (0-0) em sua visita ao Villarreal (5º), neste sábado em partida da 24ª rodada do campeonato espanhol.

Depois da vitória do Sevilla na sexta-feira diante do Elche (2-0), a equipe andaluza ficou mais próxima na tabela, agora a quatro pontos dos líderes.

Sem Benzema, o técnico Carlo Ancelotti tentou marcar mais gols com a entrada do galês Gareth Bale, que não jogava desde 28 de agosto, mas o Real Madrid foi dominado no primeiro tempo pelo Villarreal que teve sua melhor chance em um chute na trave do atacante holandês Arnaut Danjuma (18).

Na segunda etapa, o Real Madrid melhorou e começou a levar perigo à baliza defendida pelo argentino Gerónimo Rulli, que fez duas defesas espetaculares em disparos de Vinícius (58) e Bale (64).

E quando Rulli não alcançava a bola, teve a sorte necessária para manter o zero no placar graças à trave, que primeiro salvou em um chute do galês (56) e, principalmente, evitou a derrota do time da casa nos acréscimos, quando Luka Jovic tocou por cobertura na saída de Rulli mas a bola passou bateu no travessão.

No rebote, Nacho Fernández deu de cara com Serge Aurier, que evitou o gol na linha (90 + 2).

Apesar de não vencer, o segunda tempo dos merengues, a volta de Bale, um dos destaques de sua equipe, e certamente o retorno de Benzema dão esperanças ao gigante da capital para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do PSG, na terça-feira, em Paris.

"O que me preocupa é o primeiro tempo. A equipe não quis, não estávamos no jogo. Estávamos muito devagar, não fomos agressivos nos duelos e o Villarreal teve o controle. No segundo tempo, fomos muito mais agressivos sem a bola, e isso foi fundamental. Recuperamos a posse de bola e tivemos mais jogadas verticais e mais chances", resumiu o técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, na entrevista coletiva pós-jogo.

Também neste sábado, Cádiz (18º) e Celta (9º) empataram pelo mesmo placar: 0 a 0.

--- Jogos da 24ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Elche 2 - 0

- Sábado:

Cádiz - Celta Vigo 0 - 0

Villarreal - Real Madrid 0 - 0

Rayo Vallecano - Osasuna

(17h00) Atlético de Madrid - Getafe

- Domingo:

(10h00) Alavés - Valencia

(12h15) Levante - Betis

(14h30) Real Sociedad - Granada

(17h00) Espanyol - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Mallorca - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 24 16 6 2 48 20 28

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 40 23 12 4 7 41 27 14

4. Barcelona 38 22 10 8 4 36 25 11

5. Villarreal 36 24 9 9 6 38 23 15

6. Atlético de Madrid 36 22 10 6 6 38 30 8

7. Real Sociedad 35 22 9 8 5 22 21 1

8. Athletic Bilbao 34 23 8 10 5 23 18 5

9. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

10. Rayo Vallecano 31 22 9 4 9 27 24 3

11. Valencia 30 23 7 9 7 35 36 -1

12. Osasuna 29 23 7 8 8 22 27 -5

13. Espanyol 27 23 7 6 10 27 32 -5

14. Elche 26 24 6 8 10 26 33 -7

15. Getafe 25 23 6 7 10 20 23 -3

16. Granada 24 23 5 9 9 26 34 -8

17. Mallorca 23 22 5 8 9 19 34 -15

18. Cádiz 19 24 3 10 11 20 38 -18

19. Alavés 17 23 4 5 14 17 38 -21

20. Levante 11 22 1 8 13 21 46 -25

