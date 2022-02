Líder Real Madrid fica no 0 a 0 em visita ao Villarreal; Atlético entra no G4

Com Karim Benzema ausente devido a uma lesão e Vinícius Jr menos eficiente do que no início da temporada, o Real Madrid se mostrou enfraquecido e só conseguiu um ponto (0-0) em sua visita ao Villarreal (5º), neste sábado em partida da 24ª rodada do campeonato espanhol, enquanto o Atlético de Madrid conquistou uma vitória sobre o Getafe (15º) por 4 a 3 em um jogo frenético.

Depois do triunfo do Sevilla na sexta-feira diante do Elche (2-0), a equipe andaluza ficou mais próxima na tabela, agora a quatro pontos dos líderes.

Sem Benzema, o técnico Carlo Ancelotti tentou marcar mais gols com a entrada do galês Gareth Bale, que não jogava desde 28 de agosto, mas o Real Madrid foi dominado no primeiro tempo pelo Villarreal que teve sua melhor chance em um chute na trave do atacante holandês Arnaut Danjuma (18).

Na segunda etapa, o Real Madrid melhorou e começou a levar perigo à baliza defendida pelo argentino Gerónimo Rulli, que fez duas defesas espetaculares em disparos de Vinícius (58) e Bale (64).

E quando Rulli não alcançava a bola, teve a sorte necessária para manter o zero no placar graças à trave, que primeiro salvou em um chute do galês (56) e, principalmente, evitou a derrota do time da casa nos acréscimos, quando Luka Jovic tocou por cobertura na saída de Rulli mas a bola passou bateu no travessão.

No rebote, Nacho Fernández deu de cara com Serge Aurier, que evitou o gol na linha (90 + 2).

Apesar de não vencer, o segunda tempo dos merengues, a volta de Bale, um dos destaques de sua equipe, e certamente o retorno de Benzema dão esperanças ao gigante da capital para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do PSG, na terça-feira, em Paris.

"O que me preocupa é o primeiro tempo. A equipe não quis, não estávamos no jogo. Estávamos muito devagar, não fomos agressivos nos duelos e o Villarreal teve o controle. No segundo tempo, fomos muito mais agressivos sem a bola, e isso foi fundamental. Recuperamos a posse de bola e tivemos mais jogadas verticais e mais chances", resumiu o técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, na entrevista coletiva pós-jogo.

No Wanda Metropolitano foi disputado um dérbi repleto de emoções e reviravoltas. Nos 52 minutos que durou o primeiro tempo, os espectadores se deleitaram com seis gols.

O argentino Luis Suárez poderia ter marcado o primeiro em um pênalti, mas o goleiro David Soria adivinhou a trajetória da bola (8).

Mas, os 'rojiblancos' ressurgiram através de um gol do argentino Ángel Correa (20) em que a defesa visitante não conseguiu impedir. O brasileiro Matheus Cunha ampliou depois aos 27 minutos, dando uma falsa sensação de calma ao time da casa.

O Getafe se recuperou do golpe com uma reação espetacular. Primeiro, Borja Mayoral diminuiu para 2 a 1 (30) e depois dois pênaltis de Enes Unal (37 e 42) viraram o placar para o desespero do técnico argentino Diego Simeone.

Mas nos acréscimos da primeira etapa, o Atlético empatou a partida com mais um gol de Correa (45+4), jogador que se mostrou muito ativo durante todo o confronto.

Quando tudo parecia difícil para o Atlético, contra um Getafe que não se amedrontava, Mario Hermoso apareceu (89) para marcar o gol de uma vitória sofrida, que Simeone comemorou como se tivesse levantado um troféu, aplaudindo os torcedores e se lançando ao vestiário para saborear um importante triunfo nas aspirações 'rojiblancas' de terminar na 'zona da Champions'.

"Cair e levantar, isso é nosso. A equipe não quer sair da corrida. No ano passado fomos campeões e hoje estamos lutando para entrar na Champions", disse Simeone ao final da partida.

O treinador destacou a dobradinha de Correa: "Ele te dá a vida, ele joga, 15 ou 90 minutos, com todo o coração, nós precisamos dele. Quando ele está assim como estava hoje, ele cria coisas boas para nós. Você se sente identificado como jogador desta equipe. Deve estar perto de seus melhores números como artilheiro".

Também neste sábado, Cádiz (18º) e Celta (9º) empataram pelo mesmo placar: 0 a 0. Já o Osasuna (9º) conseguiu uma vitória maiúscula de 3 a 0 fora de casa sobre o Rayo Vallecano (11º).

--- Jogos da 24ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Elche 2 - 0

- Sábado:

Cádiz - Celta Vigo 0 - 0

Villarreal - Real Madrid 0 - 0

Rayo Vallecano - Osasuna 0 - 3

Atlético de Madrid - Getafe 4 - 3

- Domingo:

(10h00) Alavés - Valencia

(12h15) Levante - Betis

(14h30) Real Sociedad - Granada

(17h00) Espanyol - Barcelona

- Segunda-feira:

(17h00) Mallorca - Athletic Bilbao

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 24 16 6 2 48 20 28

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 40 23 12 4 7 41 27 14

4. Atlético de Madrid 39 23 11 6 6 42 33 9

5. Barcelona 38 22 10 8 4 36 25 11

6. Villarreal 36 24 9 9 6 38 23 15

7. Real Sociedad 35 22 9 8 5 22 21 1

8. Athletic Bilbao 34 23 8 10 5 23 18 5

9. Osasuna 32 24 8 8 8 25 27 -2

10. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo Vallecano 31 23 9 4 10 27 27 0

12. Valencia 30 23 7 9 7 35 36 -1

13. Espanyol 27 23 7 6 10 27 32 -5

14. Elche 26 24 6 8 10 26 33 -7

15. Getafe 25 24 6 7 11 23 27 -4

16. Granada 24 23 5 9 9 26 34 -8

17. Mallorca 23 22 5 8 9 19 34 -15

18. Cádiz 19 24 3 10 11 20 38 -18

19. Alavés 17 23 4 5 14 17 38 -21

20. Levante 11 22 1 8 13 21 46 -25

bds/mcd/rsc/aam

