Líder Bayern perde para o recém-promovido Bochum (4-2) na Bundesliga

Apesar dos dois gols do atacante polonês Robert Lewandowski, o Bayern de Munique sofreu uma surpreendente derrota por 4 a 2 neste sábado para o Bochum, que marcou seus quatro gols no primeiro tempo, algo que não acontecia com o clube bávaro desde 1975.

Apesar da derrota, o Bayern mantém uma vantagem de nove pontos na classificação da Bundesliga sobre o Borussia Dortmund, que joga contra o Union Berlin neste domingo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

cpb/mcd/rsc/aam

Tags