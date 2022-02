Inter empata com Napoli fora de casa (1-1) mas pode perder liderança para o Milan

A Inter de Milão conquistou um ponto valioso em sua visita ao Napoli (2º) com um empate em 1 a 1 no duelo entre os dois primeiros colocados da Serie A, mas este resultado oferece ao Milan (3º) a chance de terminar a 25ª rodada do campeonato italiano como novo líder.

Os 'nerazzurri' estão provisoriamente com um ponto de vantagem sobre os napolitanos e dois sobre os 'rossoneri', que enfrentarão a Sampdoria (16º) neste domingo.

O Napoli abriu rapidamente o placar após uma queda do nigeriano Victor Osimhen dentro da área, que o árbitro deixou passar, mas foi chamado da cabine do VAR que indicou uma suposta falta, e o pênalti acabou sendo confirmado (4).

Lorenzo Insigne converteu aos 7 minutos chutando com força sem chances para o goleiro.

Com este gol, Insigne se tornou o terceiro artilheiro da história do Napoli, superando o lendário argentino Diego Armando Maradona, ao marcar 116 gols.

Logo após o intervalo, o bósnio Edin Dzeko empatou a partida (47) com uma dose de sorte, depois de errar uma cabeçada, mas a bola acabou sobrnado perto do jogador que conseguiu chutar para o fundo da rede.

"Foi um bom resultado, tivemos muitas oportunidades de fazer o segundo gol, mas não as aproveitamos e não conseguimos manter o controle" do jogo, disse o técnico do Napoli, Luciano Spalletti após a partida.

"O Napoli deve continuar acreditando nisso. Temos que nos classificar para a Liga dos Campeões e o resto será uma vantagem, mas queremos isso", disse o senegalês Kalidou Koulibaly, que conquistou recentemente a Copa Africana de Nações com seu país.

"É uma pena, sofremos muito no segundo tempo, mas não temos que ficar tristes, porque um ponto contra a Inter é um bom ponto", acrescentou o zagueiro.

Em outra partida deste sábado, a Lazio derrotou sem dificuldades o Bologna graças a um pênalti de Ciro Inmobile (13) e dois gols de Mattia Zaccagni (53 e 63).

-- Jogos da 25ª rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Lazio - Bologna 3 - 0

Napoli - Inter 1 - 1

Torino - Unione Venezia

- Domingo:

(08h30) Milan - Sampdoria

(11h00) Empoli - Cagliari

Genoa - Salernitana

Hellas Verona - Udinese

(14h00) Sassuolo - Roma

(16h45) Atalanta - Juventus

- Segunda-feira:

(16h45) Spezia - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 54 24 16 6 2 55 20 35

2. Napoli 53 25 16 5 4 46 17 29

3. Milan 52 24 16 4 4 49 26 23

4. Juventus 45 24 13 6 5 36 21 15

5. Atalanta 43 23 12 7 4 45 28 17

6. Lazio 42 25 12 6 7 52 39 13

7. Roma 39 24 12 3 9 40 30 10

8. Fiorentina 36 23 11 3 9 41 33 8

9. Hellas Verona 33 24 9 6 9 43 40 3

10. Torino 32 23 9 5 9 30 23 7

11. Empoli 30 24 8 6 10 37 47 -10

12. Sassuolo 29 24 7 8 9 39 42 -3

13. Bologna 28 24 8 4 12 29 40 -11

14. Udinese 27 23 6 9 8 33 36 -3

15. Spezia 26 24 7 5 12 26 44 -18

16. Sampdoria 23 24 6 5 13 33 41 -8

17. Cagliari 20 24 4 8 12 24 45 -21

18. Unione Venezia 18 23 4 6 13 20 42 -22

19. Genoa 14 24 1 11 12 20 45 -25

20. Salernitana 11 23 3 3 17 16 55 -39

