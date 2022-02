Governo da Ucrânia pede calma aos cidadãos em meio a temores de invasão russa

Em comunicado, o governo ucraniano pediu neste sábado aos cidadãos do país que fiquem calmos e unidos, dizendo que as Forças Armadas estão prontas para repelir qualquer ataque ao país em meio à preocupação de uma invasão da Rússia.

"Agora é fundamental permanecer calmo e unido dentro do país e evitar ações que prejudiquem a estabilidade e semeiem pânico", disse o Ministério das Relações Exteriores. "As Forças Armadas da Ucrânia estão constantemente monitorando os desenvolvimentos e estão prontas para repelir qualquer invasão à integridade territorial e soberania da Ucrânia", acrescentou.

No comunicado, o governo reiterou que a diplomacia ucraniana está em contato com todos os principais parceiros e que recebe prontamente as informações de segurança necessárias, "o que permite que a Ucrânia tome medidas oportunas."

