Depois dos EUA, Alemanha e Holanda pedem que cidadãos deixem a Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha pediu neste sábado, 12, que seus cidadãos deixem a Ucrânia e só fiquem no país em caso de necessidade máxima. "Pedimos que os alemães que estejam por lá considerem deixar o país", disse a pasta no Twitter.

A recomendação vem em meio a um aumento de tensão na área da fronteira da Ucrânia com a Rússia, que os Estados Unidos afirmam se preparar para uma "invasão iminente".

Também neste sábado, o Ministro das Relações Exteriores da Holanda, Wopke Hoekstra, recomendou que seus cidadãos abandonem a Ucrânia. "A situação de segurança se deteriorou ainda mais. É por isso que pedimos aos holandeses que deixem o país o mais rápido possível e não voltem a viajar para a Ucrânia. Existe agora um conselho de viagem vermelho para toda a região. Continuaremos a acompanhar a situação de perto", disse em sua conta oficial no Twitter.

Governo ucraniano pede calma

Em comunicado, o governo ucraniano pediu neste sábado aos cidadãos do país que fiquem calmos e unidos, dizendo que as Forças Armadas estão prontas para repelir qualquer ataque ao país em meio à preocupação de uma invasão da Rússia.

"Agora é fundamental permanecer calmo e unido dentro do país e evitar ações que prejudiquem a estabilidade e semeiem pânico", disse o Ministério das Relações Exteriores. "As Forças Armadas da Ucrânia estão constantemente monitorando os desenvolvimentos e estão prontas para repelir qualquer invasão à integridade territorial e soberania da Ucrânia", acrescentou.

No comunicado, o governo reiterou que a diplomacia ucraniana está em contato com todos os principais parceiros e que recebe prontamente as informações de segurança necessárias, "o que permite que a Ucrânia tome medidas oportunas."

