West Ham não afasta Kurt Zouma após jogador pagar multa por agredir gato

O jogador francês do West Ham, Kurt Zouma, no epicentro de uma polêmica depois de ser filmado batendo em seu gato, não está descartado para a partida de domingo da Premier League contra o Leicester, anunciou seu técnico David Moyes nesta sexta-feira.

"Sim, ele está disponível para jogar contra o Leicester", confirmou o treinador, que já havia recebido críticas por escalar Zouma como titular contra o Watford na terça-feira, apesar da controvérsia.

"Existem diferentes pontos de vista e opiniões sobre o fato de ele estar disponível. Como clube, tomamos essa decisão", reafirmou Moyes nesta sexta-feira.

A opinião pública britânica continua indignada com as imagens do jogador de 27 anos chutando seu gato, jogando um sapato nele e dando um tapa no animal quando estava nos braços de um menino.

O West Ham condenou o comportamento de Zouma e o multou em 300.000 euros (343.000 dólares).

O treinador escocês revelou ainda nesta sexta-feira que o atacante francês terá de participar de um curso sobre bem-estar animal.

"Não acredito que o clube pudesse ter tomado mais medidas ou agido mais rapidamente. O West Ham impôs uma multa em seu salário correspondente ao máximo possível. Denunciamos unanimamente esses atos terríveis e diabólicos", justificou Moyes.

"Estamos muito desapontados porque isso não diz nada sobre o caráter de Kurt. Ele é um garoto muito bom. Vamos buscar ajuda para ele, como nos casos de delito por dirigir embriagado", explicou o treinador.

