Uruguaio Gus Poyet é o novo técnico da seleção da Grécia

O uruguaio Gustavo Poyet se tornou oficialmente o novo técnico da seleção da Grécia nesta sexta-feira até o final de 2023, anunciou a federação grega de futebol.

O ex-meia, hoje com 54 anos, assinou com uma possibilidade de renovação. Os detalhes financeiros do contrato não foram divulgados.

"Estou chegando a um país lindo, que tem uma história rica e um povo simpático. Desde que recebi a proposta, senti que era uma honra especial. É uma equipe que foi campeã europeia (em 2004) e que participou de grandes competições. Faremos um grande esforço para voltar a elas", declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Poyet disse que tem "grande respeito" pelos jogadores gregos e suas habilidades, embora considere que eles têm "o equipamento e todas as condições para um bom desempenho nos próximos eventos".

A Grécia estava sem treinador desde a demissão do holandês John Van't Schip em novembro.

Poyet, ex-jogador do Zaragoza, Chelsea e Tottenham, foi treinador dos times ingleses Brighton e Sunderland, além do AEK Atenas na Grécia e do Betis na Espanha, entre outros. Em 2018 esteve à frente do Bordeaux na Ligue 1 francesa e em 2021 dirigiu o chileno Universidade Católica.

Durante sua carreira como jogador, Poyet brilhou com o Uruguai, especialmente no título da Copa América de 1995.

Com o Zaragoza conquistou a Copa do Rei em 1994 e a Recopa da Europa em 1995. Com o Chelsea conquistou a Supercopa Europeia de 1998, marcando o gol da vitória naquela final contra o Real Madrid.

A Grécia não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo do Catar-2022 ao terminar em terceiro em seu grupo nas Eliminatórias da Uefa, atrás de Espanha e Suécia.

le/tmn/dr/aam

Tags