Sobe para 111 número de mortos por ciclone Batsirai em Madagascar

Os serviços de resgate elevaram para 111 o número de mortos pelo ciclone Batsirai em Madagascar, após identificar outros 17 corpos uma semana depois do início das tempestades nesta ilha do Oceano Índico.

Entre os 111 mortos, 87 foram encontrados no distrito de Ikongo, no leste, de acordo com o Escritório Nacional de Gerenciamento de Riscos e Catástrofes (BNGRC).

Cerca de 18.000 pessoas foram afetadas pelo ciclone e mais de 30.000 tiveram de deixar suas casas. Além disso, milhares de residências foram destruídas pelo vento, ou sofreram danos graves.

O ciclone atingiu a costa leste de Madagascar no sábado, com rajadas de vento chegando a 165 km/h, e deixou a ilha na segunda-feira (7). Madagascar já havia sido castigada uma semana antes pela tempestade tropical Ana, que deixou 55 mortos.

Os serviços de resgate chegaram a quase todas as áreas afetadas pelo vento e pela chuva.

A principal preocupação agora é o acesso à água potável. As organizações humanitárias temem a propagação de doenças diarreicas relacionadas ao consumo de água contaminada, o que pode levar ao ressurgimento da malária.

Todos os anos, durante a temporada de ciclones, que vai de novembro a abril, cerca de dez tempestades ou ciclones atravessam o sudoeste do Oceano Índico.

