Sob forte pressão para voltar ao G4 da Premier, Manchester United enfrenta o Southampton

Depois de ser eliminado pelo Middlesbrough (da 2ª divisão) na quarta fase da FA Cup e do empate em 1 a 1 com o lanterna da Premier League, o Manchester United (6º) tem a obrigação de vencer para se reerguer, na partida deste sábado, contra o Southampton (10º) pela 25ª rodada.

Os 'Red Devils' perderam o quarto lugar, que classifica para a próxima Liga dos Campeões, para o West Ham, que visita o Leicester (12º) no domingo.

O United também está na disputa com Arsenal (5º), Tottenham (7º) e Wolverhampton (8º) pela vaga na Champions League. Essas duas últimas equipes se enfrentam no domingo.

Contra o Southampton, a equipe de Cristiano Ronaldo não terá vida fácil. Esse time não costuma desistir, como mostrou na recente vitória por 3 a 2 sobre o Tottenham, depois de ficar duas vezes em desvantagem no placar.

Com a ausência do Chelsea, que está nos Emirados Árabes Unidos para disputar a final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras no sábado, o clássico contra o Arsenal foi adiado.

O líder Manchester City e o Liverpool (2º) têm, teoricamente, uma rodada sem grandes riscos, já que enfrentam equipes da parte de baixo da tabela: o Norwich (18º) no sábado e o lanterna Burnley (20º) no domingo, respectivamente.

-- Programação da 25ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sábado:

(09h30) Manchester United - Southampton

(12h00) Everton - Leeds

Brentford - Crystal Palace

Watford - Brighton

(14h30) Norwich City - Manchester City

- Domingo:

(11h00) Tottenham - Wolverhampton

Burnley - Liverpool

Newcastle - Aston Villa

(13h30) Leicester - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 60 24 19 3 2 57 14 43

2. Liverpool 51 23 15 6 2 60 19 41

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. West Ham 40 24 12 4 8 42 31 11

5. Arsenal 39 22 12 3 7 34 25 9

6. Manchester United 39 23 11 6 6 37 31 6

7. Tottenham 36 21 11 3 7 28 27 1

8. Wolverhampton 34 22 10 4 8 19 17 2

9. Brighton 30 22 6 12 4 23 23 0

10. Southampton 28 23 6 10 7 29 36 -7

11. Aston Villa 27 22 8 3 11 31 35 -4

12. Leicester 26 21 7 5 9 34 39 -5

13. Crystal Palace 25 23 5 10 8 32 35 -3

14. Brentford 23 24 6 5 13 26 40 -14

15. Leeds 23 22 5 8 9 27 43 -16

16. Everton 19 21 5 4 12 25 38 -13

17. Newcastle 18 22 3 9 10 24 44 -20

18. Norwich City 17 23 4 5 14 14 46 -32

19. Watford 15 22 4 3 15 23 41 -18

20. Burnley 14 20 1 11 8 17 28 -11

