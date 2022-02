PSG vence Rennes no fim (1-0) e segue disparado na liderança do Francês

O PSG venceu o Rennes por 1 a 0 nesta sexta-feira no Parque dos Príncipes, na poartida que abriu a 24ª rodada da Ligue 1, quatro dias antes de receber o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Durante grande parte do jogo o time parisiense parecia sem ideias até que o atacante Kylian Mbappé apareceu encontrando uma brecha na defesa em um passe de Lionel Messi nos acréscimos (90 + 2).

O jogador havia assustado a defesa adversária mas sem acertar o gol (aos 41, 61 e 63 minutos).

Os parisienses continuam a dominar amplamente o campeonato com 59 pontos, dezesseis à frente do vice-líder Olympique de Marselha.

Antes do início da partida os senegaleses Abdou Diallo e Idrissa Gana Gueye foram homenageados pelo PSG pelo título que conquistaram da Copa Africana de Nações (CAN).

De volta de Camarões após a final conquistada nos pênaltis contra o Egito, os dois jogadores apresentaram a medalha recebida no CAN, durante uma pequena cerimônia organizada no Parque dos Príncipes.

