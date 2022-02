Proteja o coração (e o bolso) dos golpes no dia de São Valentim, recomenda FBI

Aplicativos de encontros podem ajudar a encontrar a metade da laranja, mas também partir o coração e zerar a conta bancária das vítimas de "fraudadores românticos", alertou nesta sexta-feira (11) o FBI, às vésperas do Dia de São Valentim, quando em muitos países se comemora o Dia dos Namorados.

"Os fraudadores românticos são mentirosos e ladrões, mas também são mestres em seu ofício", assegurou em um comunicado Wayne A. Jacobs, agente especial encarregado da Divisão Criminal do Buro Federal de Investigações (FBI), a polícia federal americana, em Washington.

Nas chamadas fraudes românticas ou de confiança, o criminoso cria perfis falsos em sites de encontros ou redes sociais para enganar as vítimas, fazendo-as acreditar que mantêm um relacionamento com elas.

Assim que conquistam seu amor e confiança, inventam histórias de dificuldades financeiras para convencê-las a lhes mandarem dinheiro ou fundos por cheques, transferência bancária ou transação postal, para que reenviem ou transfiram os recursos a um terceiro com quem supostamente têm dívidas.

"As vítimas podem se sentir envergonhadas", mas é importante que entrem em contato com o FBI "se suspeitarem que seu admirador on-line é um fraudador, para que possamos ajudar a levá-lo perante a justiça antes que parta o coração e (limpe) a conta bancária de outra pessoa", acrescentou o agente.

O Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI recebeu mais de 23.000 denúncias sobre este tipo de golpe em 2020.

Em algumas, o risco financeiro para as vítimas parece menos óbvio. Os fraudadores pedem-lhes que reenviem certos pacotes com o qual fazem despesas - como comissões bancárias - e se expõem a multas ou até mesmo a julgamentos.

Os golpistas têm predileção por viúvas, divorciadas, idosas ou portadoras de deficiência com mais de 40 anos, mas isso não significa que pessoas com este perfil tenham que abrir mão dos avanços tecnológicos para encontrar um amor. Basta que sigam uma série de recomendações.

Pense duas vezes antes de compartilhar informação pessoal on-line, opte por aplicativos de encontros conhecidos, procure perfis das pessoas na internet, tenha cuidado com os pretendentes que tentam se isolar da família ou de amigos ou que lhe peça para enviar fotos ou informações financeiras "porque depois poderiam usá-las para extorquir", recomenda o FBI.

Tampouco deve-se enviar dinheiro a alguém que nunca conheceu pessoalmente e se vir que familiares idosos usam aplicativos novos de comunicação, "explique a eles os sinais de alerta e as armadilhas".

Nos Estados Unidos, as vítimas deste tipo de golpistas dizem ter perdido 547 milhões de dólares em 2021, segundo informações publicadas nesta quinta-feira pela Comissão Federal de Comércio (FTC).

Os últimos dados mostram que em 2021 este tipo de prejuízo aumentou quase 80% em comparação com 2020, e o total das perdas reportadas nos últimos cinco anos chegou a 1,3 bilhão de dólares, acrescentou a FTC.

Estes golpistas atraem as vítimas com imagens roubadas da internet e perfis falsos muito estudados para que sejam verossímeis, mas sempre encontram alguma razão para não encontrá-las pessoalmente.

Em média, as vítimas perdem 2.400 dólares, segundo a FTC.

Ultimamente surgiu uma nova tendência: os esquemas falsos de investimentos em criptomoedas.

Os consumidores que pagaram fraudadores românticos em criptomoedas informaram ter perdido 139 milhões de dólares em 2021, uma média de quase 10.000 dólares por pessoa.

Mas em geral, os fraudadores pedem pagamentos em cartões-presente (cerca de um quarto dos casos registrados em 2021 nos Estados Unidos).

O Digital Market Outlook (Prognóstico do Mercado Digital), da Statista, empresa especializada em dados de mercado e consumo, estima que o mercado dos serviços de encontros on-line tenha beirado os 370 milhões de usuários ativos no mundo no fim de 2021, sendo os Estados Unidos o país com o maior número de inscritos (cerca de 49 milhões de pessoas).

