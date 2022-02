Pochettino garante que Messi "vai mostrar sua melhor versão" diante do Real Madrid

O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, está convencido de que Lionel Messi "vai mostrar sua melhor versão" contra o Real Madrid na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Leo é um gênio, é algo fora do comum, é um dos jogadores que aparecem a cada 100 anos no futebol", garantiu Pochettino em entrevista à rádio Cadena Ser na noite de quinta para sexta.

"O que ele contribuiu para a equipe é incrível, além do fato de que desde que chegou não teve a sorte de ser beneficiado pelas circunstâncias", disse o treinador argentino.

Messi, que chegou ao PSG no verão passado depois de deixar o Barcelona, não conseguiu brilhar no nível que se esperava dele, embora tenha voltado a mostrar seu melhor futebol na vitória por 5 a 1 sobre o Lille no domingo.

"Ele sempre manteve a calma e sabe ser, está em sua plenitude, em seu melhor momento de maturidade, acho que ele chega a esta parte decisiva da temporada em seu melhor momento", assegurou Pochettino.

"Não tenho dúvidas de que ele vai mostrar sua melhor versão" contra o Real Madrid, insistiu o técnico argentino, que negou que Messi possa estar desmotivado no campeonato francês.

"Competir está nos genes dele, o que ele mais gosta é de competir. Ele é um animal competitivo. Ele quer ganhar tudo, ele quer ganhar nos treinos. Não tenho dúvidas de que ele quer ganhar e quer ganhar. É o DNA dele", garantiu Pochettino.

O técnico argentino não quis revelar se poderá contar contra o Real Madrid com Neymar, que não joga desde novembro devido a um problema no tornozelo.

"Vejo Neymar perto de retornar ao grupo e ao time. Os próximos dias serão fundamentais para saber se ele poderá estar no jogo de terça-feira ou não", disse Pochettino.

