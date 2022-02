Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-Belarus-defesa-diplomacia-Otan-EUA-UE:

1/ Mapa de Belarus com localização das instalações militares incorporadas ao exercício militar conjunto com a Rússia que acontece de 10 a 20 de fevereiro. (135 x 85 mm) - Reenvio disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2/ Comparação das Forças Armadas da Ucrânia e da Rússia, em pessoal, gastos e equipamento, segundo dados do Military Balance Plus, do IISS.(135 x 147 mm) - Reenvio disponível

* Canadá-manifestações-política-saúde-pandemia-epidemia: localização dois eixos fronteiriços bloqueados por caminhoneiros, assim como o Parlaamento e o escritório do Primeiro-ministro. (90 x 100 mm)

* México-criminalidade-agressão-imprensa: jornalistas assassinados no México nos últimos anos. (90 x 124 mm) - Atualização disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 11 de fevereiro. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 11 de fevereiro. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 11 de fevereiro. (45 x 86 mm) - Disponível

4/ Evolução da incidência em uma seleção de países, entre 1º de setembro e 10 de fevereiro de 2022. (135x158 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Austrália-natureza-animais-biodiversidade-meio-ambiente: características dos coalas da Austrália e mapa de seu habitat. (135 x 101 mm) - Atualização disponível

* Meio-ambiente-indústria-plástico-química-contaminação:

1/ Mapa representando as Zonas Econômicas Exclusivas (ZEE). (135 x 85 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa que representa os locais onde foi detectado plástico, segundo estudos científicos desde 1960.(135 x 82 mm) - Reenvio disponível

3/ A presença do plástico na poluição marinha, segundo dados do Alfred Wegener Institute. (89 x 67 mm) - Reenvio disponível

ESPORTES

* Oly-China-2022: quantidade de casos de doping registrados por país nos Jogos Olímpicos de inverno e verão desde 1968. (135 x 227 mm)

* FBL-EUR-Liga-Campeões:

1/ Apresentação do jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Paris Saint Germain e Real Madrid em 15 de fevereiro no Parc des Princes em Paris. (135 x 163 mm) - Disponível

2/ Apresentação das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Inter de Milão e Liverpool na quarta-feira, 16 de fevereiro, em Milão. (135 x 163 mm) - Disponível

3/ Partidas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões 2021-2022. (90 x 100 mm) - Disponível

4/ Clasificação dos artilheiros da Liga dos Campeões 2021-2022, com pelo menos 4 gols. (45 x 130 mm) - Disponível

* FBl-americano-SuperBowl: apresentação da 56ª edição do Super Bowl entre Los Angeles Rams e os Cincinnati Bengals, que acontece no domingo, 13 de fevereiro. (135x104 mm) - Disponível

* Tênis-ATP-ARG: ficha e títulos do tenista argentino Juan Martín Del Potro. (135x78 mm) - Disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags