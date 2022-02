PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA: Biden pede a americanos que deixem Ucrânia após início de manobras militares russas

=== RÚSSIA UCRÂNIA ===

MOSCOU:

Biden pede a americanos que deixem Ucrânia após início de manobras militares russas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ontem aos cidadãos americanos que deixem a Ucrânia imediatamente, enquanto seu secretário de Estado, Antony Blinken, alertou, nesta sexta-feira (11) que a Rússia continua enviando tropas para a fronteira e que a invasão pode começar "a qualquer momento".

Por Michael MATHES, com Paul HANDLEY, em Melbourne

(Rússia Belarus Ucrânia conflito ForçasArmadas Otan diplomacia

FOTOS, INFOGRAFIA, VÍDEO

BERLIM:

'Difícil' negociação europeia a quatro partes sobre Ucrânia recomeça em março

Os representantes de Alemanha, Rússia, Ucrânia e França concordaram em voltar a se reunir em março para tratar da crise ucraniana, após um primeiro encontro com discussões "difíceis" - anunciou o governo alemão nesta sexta-feira (11).

(Rússia Belarus Ucrânia conflito Alemanha, diplomacia

MiHAIL KOGALNICEANU, Romênia:

Otan aponta 'risco real' de um conflito armado na Europa pela crise na Ucrânia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, voltou a alertar nesta sexta-feira (11) para o "risco real de um novo conflito armado" na Europa, durante uma visita a uma base militar da Aliança, situada na Romênia.

(Rússia Belarus Ucrânia conflito OTAN EUA, diplomacia

WASHINGTON:

EUA questiona efeito da visita de Macron à Rússia para aliviar crise

A visita do presidente francês, Emmanuel Macron, a Moscou esta semana provocou comentários cautelosamente otimistas sobre a possibilidade de afastar a ameaça de uma invasão russa à Ucrânia, mas os Estados Unidos se mostraram céticos a esse respeito.

(EUA França Rússia Ucrânia diplomacia conflito, Análise

TIBLISI:

Tensões russo-ucranianas despertam dolorosas lembranças na Geórgia

Com as tropas russas acampadas na fronteira ucraniana e o esporte internacional concentrado nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, ressurge, na Geórgia, a lembrança da dolorosa guerra com Moscou há 14 anos.

Por Irakli METREVELI

(Geórgia Ucrânia Rússia conflito, Reportagem

FOTOS ARQUIVO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Oito mortos em operação policial em favela no Rio de Janeiro

Oito suspeitos de crimes foram mortos nesta sexta-feira(11) em uma operação policial contra traficantes de drogas em uma favela da zona norte do Rio de Janeiro, informou a polícia.

(Brasil morte polícia narcotráfico

WASHINGTON:

Biden confisca US$ 7 bi de ativos afegãos para ajuda humanitária e vítimas do 11/9

O presidente Joe Biden assinou, nesta sexta-feira (11), um decreto que permite aos Estados Unidos dispor de US$ 7 bilhões do Banco Central do Afeganistão depositados em instituições financeiras americanas - informou a Casa Branca.

(conflito Afeganistão, Central

-- EUROPA

CHATEAUBOURG:

Comboio de opositores das medidas anticovid tenta chegar em Paris

"Um pouco de café?" A cerca de 300 km de Paris, acordar com zero graus é difícil, mas mil manifestantes contrários às restrições sanitárias estão decididos a continuar sua viagem até Paris, apesar das advertências.

(França vírus política epidemia manifestação saúde, Reportagem

LAUDUN-L'ARDOISE:

França desenterra do esquecimento cemitério de filhos de combatentes argelinos

"Há um túmulo aqui. Lá também", diz Nadia, emocionada, antes de colocar um urso de pelúcia em um monte de terra coberto de pedras, o túmulo de um filho de combatentes "harkis" argelinos enterrados indignamente há 59 anos na França.

(história arqueologia França Argélia, Reportagem, Exclusivo

-- ÁFRICA

TRÍPOLI:

Crise na Líbia se acentua com dois primeiros-ministros rivais

A crise da Líbia, um país dividido entre o leste e o oeste, se agravou com o adiamento das eleições que deveriam acontecer em dezembro e a nomeação de um novo presidente na parte oriental do país.

(eleições política Líbia

-- ÁSIA-PACÍFICO

MELBOURNE, Austrália:

EUA se reúne com aliados da Ásia-Pacífico para estreitar vínculos contra a China

Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia iniciaram uma série de reuniões nesta sexta-feira (11) para aprofundar os laços de sua aliança Quad, criada para contra-atacar a crescente influência da China na região.

Por Paul HANDLEY

(Austrália Quad diplomacia Índia Japão EUA

FOTOS

-- ÁSIA

CABUL:

Dois jornalistas estrangeiros em missão da ONU são detidos no Afeganistão

Dois jornalistas estrangeiros que estavam em missão no Afeganistão para a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) foram detidos em Cabul junto com colegas afegãos, informou a entidade nesta sexta-feira (11).

(conflito ONU Afeganistão imprensa

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

PIB do Reino Unido cresce 7,5% em 2021, após queda de 9,4% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 7,5% em 2021, após uma queda histórica de 9,4% no ano anterior, devido à pandemia da covid-19 - informou o Escritório de Estatísticas Nacionais britânicas (ONS, na sigla em inglês), nesta sexta-feira (11).

Por Véronique DUPONT

(GB PIB índices crescimento

FOTOS ARQUIVO

(EUA tecnologia trabalho economia telefonia ciência lazer internet

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ROMA:

Itália e França eliminam máscara; Alemanha se aproxima do recorde de casos de covid

Itália e França deram um novo passo para a normalidade, nesta sexta-feira (11), após as restrições impostas pela pandemia da covid-19, ao eliminarem o uso da máscara ao ar livre e autorizarem a reabertura das casas de festas, enquanto Alemanha se aproxima do pico de casos.

(pandemia vírus política saúde Alemanha Itália França

BREST, França:

Trinta países concordam em melhorar proteção dos oceanos durante cúpula na França

Cerca de trinta chefes de Estado e de governo, incluindo o colombiano Iván Duque, se comprometeram nesta sexta-feira (11) em Brest, na França, a proteger mais os oceanos, essenciais para a regulação do clima e ricos em biodiversidade.

Por Laure FILLON e Sandra FERRER

(França UE clima Colômbia oceanos meioambiente diplomacia transporte poluição

FOTOS, VÍDEO

SYDNEY, Austrália:

Austrália declara coalas espécie 'ameaçada' em sua costa leste

A Austrália classificou os coalas, oficialmente, como uma espécie ameaçada ao longo de grande parte de sua costa leste, pela redução de sua população devido a incêndios florestais, doenças e desmatamento.

(coalas meioambiente animais natureza Austrália

PARIS:

TikTok reconfigura panorama musical descobrindo novos talentos

TikTok, que conta com um bilhão de usuários, está transformando a indústria musical revelando novos talentos e obrigando artistas e gravadoras a enfrentar as ambições da rede social chinesa.

(tecnologia streaming musica empresas internet

HAIA:

Quem traiu Anne Frank? Novo livro gera polêmica

Acreditava-se que a pesquisa acabaria com um dos maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial, mas um novo livro sobre a adolescente judia Anne Frank se viu, rapidamente, no centro de uma polêmica.

Por Jan HENNOP

(Holanda história judeu Holocausto literatura

STARBASE:

Musk acredita que Starship fará primeiro voo orbital este ano

O magnata Elon Musk apresentou os avanços no desenvolvimento do foguete interplanetário Starship, e se mostrou confiante de que o mesmo fará seu primeiro voo orbital "ainda este ano".

(EUA indústria aeronáutica espaço SpaceX

NOVA YORK:

Artista argentino apresenta em Nova York obra sobre as aranhas para denunciar crise

Qual é a sensação de estar em uma teia de aranha? O artista argentino Tomás Sareceno permite que essa experiência sensorial seja vivida em uma instalação de 12 metros de altura em Manhattan para alertar sobre a crise ambiental e a perda de biodiversidade que o planeta vive.

(EUA clima Argentina cultura

BERLIM:

Festival de CInema de Berlim mostra duas formas de filmar a violência no México

O Festival de Cinema de Berlim mostrou esta semana duas formas diferentes de contar cinematograficamente a violência no México, com "Manto de gemas" de Natalia López Gallardo, que compete pelo Urso de Ouro, e "El Norte sobre el vacío" de Alejandra Márquez Abella.

(cinema gente Alemanha narcotráfico, Ângulo

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

- Acompanhamento do Mundial de Clubes

