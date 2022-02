Palácio do governo peruano é alvo de buscas em investigação de corrupção

O Ministério Público do Peru informou nesta sexta-feira (11) a conclusão de uma operação de buscas nos escritórios do Palácio do Governo em Lima, como parte de uma investigação de suposta corrupção em contratos da petroleira estatal Petroperú, na qual já existe uma averiguação preliminar contra o presidente Pedro Castillo.

No Twitter, o órgão disse que a "Procuradoria executa a invasão e revista domiciliar para fins de apreensão no Palácio do Governo e em outros 14 imóveis vinculados à investigação pelo suposto direcionamento na aquisição do Biodiesel B100 - a cargo da Petroperú - em favor da empresa HPO S.A.".

A operação incluiu a busca simultânea nas residências de funcionários da Petroperú, que segundo o MP "teriam sido coniventes e/ou interessados indevidamente em favorecer a empresa Heaven Petroleum Operators S.A. com a adjudicação do processo de aquisição do Biodiesel B100 ".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A hipótese fiscal sustenta que "esse fato teria sido coordenado por meio de uma série de irregularidades, cujo desdobramento se daria por supostos acordos colusórios que teriam sido concebidos em 18 de outubro de 2021 no Despacho Presidencial".

A presença de policiais e procuradores na sede presidencial do Peru começou na madrugada de sexta-feira e durou até quase o meio-dia.

No início de janeiro, o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito preliminar por este caso contra o presidente Pedro Castillo, por supostamente intervir em um processo de aquisição do Biodiesel B100 no mercado local para o período janeiro-abril de 2022, a fim de beneficiar a HPO S.A., dirigida pelo empresário Samir Abudayeh, com "um contrato no valor de US$ 74 milhões".

No entanto, esclareceu que o processo ficaria suspenso até que Castillo completasse seu mandato de cinco anos, em 2026, já que o presidente conta com "imunidade absoluta que transcende a esfera processual penal" no Peru.

et/yow/ic

Tags