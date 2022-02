Morre paciente internado com febre de Lassa no Reino Unido

Uma pessoa hospitalizada na Inglaterra morreu vítima da febre de Lassa, anunciou nesta sexta-feira (11) a agência de vigilância sanitária do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês).

Endêmica na Nigéria, a febre hemorrágica de Lassa é da mesma família dos vírus ebola e de Marburg, mas muito menos virulenta.

Na quarta-feira, a UKHSA havia confirmado dois casos de febre de Lassa na Inglaterra relacionados com viagens recentes à África Ocidental. Trata-se de dois membros de uma mesma família.

"Confirmamos a triste morte de um paciente em nosso hospital que tinha um caso confirmado de febre de Lassa", anunciou nesta sexta-feira um porta-voz da Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust, no sul da Inglaterra, citado no comunicado da UKHSA.

A entidade detalhou que está "fazendo contato com as pessoas que estiveram em contato próximo com os casos antes que fossem confirmadas as infecções" e enfatizou que "o risco para o público continua sendo muito baixo".

Os últimos casos da doença no Reino Unido foram registrados em 2009.

A febre de Lassa se transmite através das excreções de roedores ou por contato direto com sangue, urina, fezes e outros fluídos corporais de uma pessoa infectada. Uma vez declarada, a febre pode provocar hemorragia nos casos mais graves, que são aproximadamente um em cada cinco.

